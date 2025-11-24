Około 140 stacji bazowych (z ponad 12,9 tys.) jest niedostępnych - poinformowało biuro prasowe sieci Play. Problemy są głównie w województwie podkarpackim i małopolskich. "Nasze służby przez cały weekend intensywnie pracowały i wciąż pracują nad przywróceniem łączności. Liczba niedostępnych stacji systematycznie się zmniejsza. Tam, gdzie to możliwe, kierujemy ruch do innych, czynnych stacji bazowych" - podkreśliło Play.

Wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka poinformował o awarii BTS-ów Play w niektórych częściach Polski.

Rano ponad 200 stacji nadawczych było niedostępnych, głównie w woj. podkarpackim, małopolskim i lubelskim.

Przyczyną awarii są marznący śnieg i trudne warunki atmosferyczne.

Intensywne opady śniegu spowodowały brak prądu i nieprzejezdność dróg, co utrudnia naprawy.

Służby Play pracują nad przywróceniem łączności, a ruch kierowany jest do czynnych stacji, gdzie to możliwe.

Stacja bazowa umożliwia łączność bezprzewodową między urządzeniami końcowymi a siecią telekomunikacyjną.

Problemy spowodowane niesprzyjającą aurą

Operator podkreślił, że liczba niedostępnych stacji systematycznie się zmniejsza. Wcześniej w poniedziałek na platformie X wiceminister cyfryzacji Michał Gramatyka poinformował, że w niektórych częściach Polski występuje awaria BTS-ów (stacji bazowych) w sieci Play.

"Rano ponad 200 stacji nadawczych było niedostępnych. Głównie w woj. podkarpackim, małopolskim i lubelskim. Powoli sytuacja wraca do normy (z naciskiem na powoli). Przyczyną - marznący śnieg i generalnie warunki atmosferyczne" - napisał Gramatyka.



Prace nad przywróceniem łączności

Biuro prasowe Play w odpowiedzi na pytanie PAP potwierdziło informacje przekazane przez wiceszefa resortu cyfryzacji. "Aktualnie z powodu niedawnych intensywnych opadów śniegu, skutkujących brakiem prądu i nieprzejezdnością niektórych dróg, niedostępnych jest ok. 140 z ponad 12,9 tys. stacji bazowych sieci Play. Sytuacja dotyczy głównie województw podkarpackiego i małopolskiego" - przekazało Play.

"Nasze służby przez cały weekend intensywnie pracowały i wciąż pracują nad przywróceniem łączności. Liczba niedostępnych stacji systematycznie się zmniejsza. Tam, gdzie to możliwe, kierujemy ruch do innych, czynnych stacji bazowych" - podkreśliło Play.

Stacja bazowa - co to?

Stacja bazowa jest podstawowym elementem radiowego systemu telekomunikacyjnego, który umożliwia łączność bezprzewodową między urządzeniami końcowymi a siecią telekomunikacyjną. Głównym zadaniem stacji bazowej jest przekazywanie (nadawanie i odbieranie) sygnałów radiowych między urządzeniami abonenckimi, np. mobilnymi takimi jak telefony komórkowe, a siecią operatora telekomunikacyjnego.