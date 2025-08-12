Niewiarygodne zdjęcie powstało w Bieszczadach, a wykonał je Polak. NASA uhonorowała Marcina Rosadzińskiego za wykonanie Astronomicznego Zdjęcia Dnia (APOD).

Polak autorem zdjęcia dnia NASA / X/zrzut ekranu / Shutterstock

"To zawsze wielki zaszczyt zostać docenionym przez NASA, ale tym razem cenię to jeszcze bardziej, ponieważ mój deszcz meteorów Perseidy został opublikowany jako APOD w wyjątkowym dniu, czyli maksimum deszczu Perseidów" - napisał astrofotograf Marcin Rosadziński na swoim koncie na Instagramie.

Fotografia Marcina Rosadzińskiego została uhonorowana tytułem zdjęcia dnia NASA. Kadr powstał w Bieszczadach i przedstawia rój Perseidów.

W opisie nagrodzonej fotografii na stronie Astronomy Picture of the Day uściślono: "Prezentowane tutaj zdjęcie jest kompozycją wykonaną w ciągu sześciu nocy i zawierającą ponad 100 meteorów z deszczu meteorów Perseidów z sierpnia 2024 r. Pokazuje ono wiele jasnych meteorów, które przemknęły nad Bieszczadami w Polsce".

Kadry Marcina Rosadzińskiego zostały wcześniej trzykrotnie uhonorowane tytułem zdjęcia dnia NASA (11 września i 29 maja 2024 roku oraz 18 lipca 2023 roku). Polak dostał też tytuł najlepszego fotografa Drogi Mlecznej w 2025 roku, przyznawany przez międzynarodową grupę profesjonalnych astrofotografów Capture the Atlas. Rosadziński jest również laureatem międzynarodowego konkursu AstroCamera w kategorii Astrokrajobraz.



Polscy autorzy stosunkowo często otrzymują tytuł Astronomy Picture of the Day (APOD) NASA. Niedawno byli to: Ireneusz Nowak (27 maja), Marzena Rogozińska (20 maja), Wioleta Gorecka (30 marca) i Włodzimierz Bubak (28 grudnia ub.r.).

Astronomy Picture of the Day to serwis prowadzony przez NASA, w którym codziennie pojawia się jedno zdjęcie obiektów astronomicznych lub astrokrajobrazu. Serwis jest prowadzony od 1995 roku, a umieszczenie w nim zdjęcia jest dla astrofotografów dużym wyróżnieniem.