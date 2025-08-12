Niewiarygodne zdjęcie powstało w Bieszczadach, a wykonał je Polak. NASA uhonorowała Marcina Rosadzińskiego za wykonanie Astronomicznego Zdjęcia Dnia (APOD).
"To zawsze wielki zaszczyt zostać docenionym przez NASA, ale tym razem cenię to jeszcze bardziej, ponieważ mój deszcz meteorów Perseidy został opublikowany jako APOD w wyjątkowym dniu, czyli maksimum deszczu Perseidów" - napisał astrofotograf Marcin Rosadziński na swoim koncie na Instagramie.
Fotografia Marcina Rosadzińskiego została uhonorowana tytułem zdjęcia dnia NASA. Kadr powstał w Bieszczadach i przedstawia rój Perseidów.
W opisie nagrodzonej fotografii na stronie Astronomy Picture of the Day uściślono: "Prezentowane tutaj zdjęcie jest kompozycją wykonaną w ciągu sześciu nocy i zawierającą ponad 100 meteorów z deszczu meteorów Perseidów z sierpnia 2024 r. Pokazuje ono wiele jasnych meteorów, które przemknęły nad Bieszczadami w Polsce".
Kadry Marcina Rosadzińskiego zostały wcześniej trzykrotnie uhonorowane tytułem zdjęcia dnia NASA (11 września i 29 maja 2024 roku oraz 18 lipca 2023 roku). Polak dostał też tytuł najlepszego fotografa Drogi Mlecznej w 2025 roku, przyznawany przez międzynarodową grupę profesjonalnych astrofotografów Capture the Atlas. Rosadziński jest również laureatem międzynarodowego konkursu AstroCamera w kategorii Astrokrajobraz.
Polscy autorzy stosunkowo często otrzymują tytuł Astronomy Picture of the Day (APOD) NASA. Niedawno byli to: Ireneusz Nowak (27 maja), Marzena Rogozińska (20 maja), Wioleta Gorecka (30 marca) i Włodzimierz Bubak (28 grudnia ub.r.).
Astronomy Picture of the Day to serwis prowadzony przez NASA, w którym codziennie pojawia się jedno zdjęcie obiektów astronomicznych lub astrokrajobrazu. Serwis jest prowadzony od 1995 roku, a umieszczenie w nim zdjęcia jest dla astrofotografów dużym wyróżnieniem.