Polska pozostaje pod wpływem rozległego wyżu, który przynosi stabilną i coraz cieplejszą aurę. IMGW zapowiada słoneczne dni, niewielkie opady na północy i wzrost temperatury w całym kraju.

Prognoza pogody na 7 i 8 sierpnia / Shutterstock

Jak poinformował Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, przeważający obszar Europy, w tym Polska, znajduje się pod wpływem rozległego wyżu z centrum nad zachodnią Ukrainą. Jedynie rejon Wysp Brytyjskich, Skandynawia oraz krańce południowo-wschodnie kontynentu pozostają w zasięgu niżów znad Morza Norweskiego i Turcji. Z południowego zachodu zaczyna napływać do Polski cieplejsze powietrze polarne morskie.

Powietrze polarne morskie (PPm) to masa powietrza, która powstaje nad Oceanem Atlantyckim i charakteryzuje się dużą wilgotnością. W Polsce PPm najczęściej napływa z zachodu i północnego zachodu, przynosząc zmienną pogodę, a szczególnie w zimie powoduje odwilże i opady.

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hPa, z prognozowanym spadkiem w kolejnych godzinach.

Pogoda na czwartek: Słonecznie, lokalnie przelotny deszcz

W czwartek prognozowane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, jedynie na północy kraju okresami duże, gdzie miejscami mogą wystąpić słabe, przelotne opady deszczu.

Temperatura maksymalna wyniesie od 21 st. C na północy, przez około 23 st. C w centrum, do 24 st. C na zachodzie i 25 st. C na południowym wschodzie.

Wiatr będzie słaby, na północy okresami umiarkowany. Na południu powieje z południa i południowego wschodu, na pozostałym obszarze z południowego zachodu i zachodu.

W nocy zachmurzenie małe i umiarkowane. Temperatura minimalna wyniesie od 12 st. C do 14 st. C, nad morzem od 15 st. C do 17 st. C. W kotlinach górskich będzie chłodniej - od 7 st. C do 10 st. C. Wiatr słaby, przeważnie południowy, na południu zmienny.

Piątek: Coraz cieplej, lokalne opady na północy

W piątek przewidywane jest zachmurzenie małe i umiarkowane, na zachodzie i północy okresami duże. Miejscami na północy mogą pojawić się słabe, przelotne opady deszczu.

Temperatura maksymalna wzrośnie - od 23 st. C na północy, przez około 26 st. C w centrum, do 28 st. C na południowym wschodzie. Nad morzem chłodniej - od 21 st. C do 22 st. C. Wiatr słaby, na Pomorzu okresami umiarkowany, południowo-zachodni i zachodni.

W czwartek w stolicy zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura maksymalna 24 st. C. Wiatr słaby i umiarkowany, południowo-zachodni. W nocy zachmurzenie małe, okresami umiarkowane, temperatura minimalna 15 st. C. Wiatr słaby, z kierunków południowych. W piątek zachmurzenie małe i umiarkowane, temperatura maksymalna 27 st. C. Wiatr słaby, okresami umiarkowany, południowo-zachodni.