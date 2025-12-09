Zarząd Transportu Miejskiego w Warszawie podpisał umowę na zakup 120 nowoczesnych autobusów przegubowych o długości 18 metrów. Dostawy pojazdów rozpoczną się w drugiej połowie 2026 roku i potrwają do 2027 roku. Nowe autobusy będą mogły być wykorzystywane nie tylko do codziennego przewozu pasażerów, ale także – w razie potrzeby, np. podczas klęsk żywiołowych – do ewakuacji osób na noszach. Każdy pojazd zostanie wyposażony w miejsca do montażu czterech noszy, które dostarczy producent.

120 nowych autobusów trafi do Warszawy. W środku będzie można zamontować nosze (Zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Warszawa zamówiła 120 nowoczesnych autobusów przegubowych z możliwością przewozu osób na noszach w sytuacjach kryzysowych.

Nowe pojazdy będą wyposażone m.in. w klimatyzację, udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami oraz panele fotowoltaiczne.

Autobusy dostarczy firma Solaris Bus & Coach, a ich wartość to 324 mln zł.

Nowe autobusy będą niskopodłogowe, z klimatyzacją, systemem informacji pasażerskiej, miejscami dla wózków inwalidzkich oraz blokadami alkoholowymi dla kierowców. Zadbano także o udogodnienia dla osób z niepełnosprawnościami, m.in. przyciski z alfabetem Braille’a oraz systemy informujące kierowcę o potrzebie rozłożenia rampy lub pochylenia pojazdu.

Pojazdy napędzane będą silnikami Diesla spełniającymi normę Euro 6, a na dachach zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne, które mają ograniczyć zużycie energii.

Cieszę się, że flota autobusów warszawskiej komunikacji miejskiej powiększy się o 120 przegubowców - podkreśliła dyrektor ZTM Katarzyna Strzegowska.

Jak dodała, z autobusów w aglomeracji warszawskiej korzysta rocznie niemal pół miliona osób.

Przetarg na dostawę pojazdów wygrała firma Solaris Bus & Coach, która dostarczy autobusy za łączną kwotę 324 mln zł. Nowe pojazdy trafią do Miejskich Zakładów Autobusowych.