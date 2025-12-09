Wspólna akcja funkcjonariuszy CBŚP i Służby Celno-Skarbowej z Dolnego Śląska doprowadziła do ujawnienia przeszło 36 kilogramów marihuany, której wartość na czarnym rynku przekracza kwotę 1,7 miliona złotych. Narkotyki zabezpieczono w trakcie kontroli ciężarówki na autostradzie A4. Były ukryte w specjalnie przygotowanej skrytce wewnątrz przemysłowej szpuli z kablem. Kierowca został zatrzymany - trafił do tymczasowego aresztu.

Marihuana przewożona w ciężarówce / KAS /

Służby zatrzymały na autostradzie A4 ciężarówkę przewożącą ponad 36 kg marihuany.

Do zatrzymania doszło w okolicach Jędrzychowic, gdy pojazd wjeżdżał do Polski z Niemiec.

Kierowca okazał dokumenty przewozowe dotyczące transportu szpuli z kablem, jednak niezgodność trasy wzbudziła podejrzenia służb.

Szczegółowa kontrola wykazała obecność specjalnie skonstruowanej skrytki w bębnie z kablem. Tam, w 35 foliowych workach, ukryto marihuanę.

Zatrzymany mężczyzna usłyszał zarzuty dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia środków odurzających.

Sąd zdecydował o jego tymczasowym aresztowaniu. Narkotyki zostały zabezpieczone jako materiał dowodowy.

Do funkcjonariuszy Centralnego Biura Śledczego Policji i Dolnośląskiego Urzędu Celno-Skarbowego we Wrocławiu dotarła informacja o możliwym przewozie znacznej ilości narkotyków w samochodzie ciężarowym poruszającym się autostradą A4 z Niemiec.

Wspólna akcja CBŚP i KAS na autostradzie

Służby zatrzymały wytypowany pojazd do kontroli w okolicy Jędrzychowic w województwie dolnośląskim, gdy ten wjeżdżał do Polski.

Kierowca okazał funkcjonariuszom dokumenty potwierdzające przewóz szpuli z kablem. Szybko jednak uwagę służb zwrócił fakt, że deklarowana przez mężczyznę trasa z Danii do Polski nie pokrywała się z typowymi szlakami transportowymi.

Wtedy też podjęto - jak się później okazało - trafną decyzję o przeprowadzeniu szczegółowej kontroli pojazdu.

Znaleziono 36 kg marihuany. Narkotyki były ukryte w workach foliowych

W przestrzeni ładunkowej funkcjonariusze zauważyli nieoryginalnie wykonany otwór w bębnie z kablem. Po wycięciu dodatkowych otworów kontrolnych pies służbowy, przeszkolony do wykrywania narkotyków, jednoznacznie wskazał na fragmenty szpuli sugerując ukrycie w jej wnętrzu substancji zabronionych.

Jak informuje CBŚP, wewnątrz znaleziono specjalnie skonstruowaną skrytkę, w której ukryto 35 foliowych worków z marihuaną o łącznej wadze ponad 36 kg. "Narkotyki zostały zabezpieczone jako materiał dowodowy" - przekazało Centralne Biuro Śledcze Policji.

Zatrzymany mężczyzna trafił do aresztu

Kierujący ciężarówką, która posłużyła jako środek transportu znacznej ilości narkotyków, został zatrzymany, a następnie doprowadzony do Prokuratury Okręgowej w Lublinie. Tam usłyszał zarzuty dotyczące wewnątrzwspólnotowego nabycia środków odurzających.

Sąd przychylił się do wniosku prokuratura, który wnosił o zastosowanie wobec mężczyzny tymczasowego aresztu.