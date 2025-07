Burze, intensywne opady deszczu, a także upały – taka pogoda czeka Polskę w najbliższych godzinach. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed gwałtownymi zjawiskami, które od niedzielnego wieczoru do poniedziałku mogą przynieść nawet 40 mm deszczu w niektórych częściach kraju. Alerty pierwszego stopnia przed burzami obowiązują w 6 regionach. Synoptycy apelują o ostrożność i śledzenie najnowszych komunikatów pogodowych.

Ostrzeżenia przed burzami

IMGW wydał ostrzeżenie I stopnia przed burzami dla woj. opolskiego i śląskiego oraz części woj. dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego i małopolskiego.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu od 20 mm do 35 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Lokalnie grad" - wskazano w komunikacie.

Alert będzie obowiązywać od niedzieli wieczorem do poniedziałkowego poranka.

Ostrzeżenia IMGW przed burzami / IMGW

Ostrzeżenia przed upałem

W mocy pozostają ostrzeżenia I i II stopnia przed upałem. Objęto nimi większość kraju z wyłączeniem północnej części Polski.

Ostrzeżenie I stopnia dla woj. śląskiego, świętokrzyskiego, opolskiego, łódzkiego, mazowieckiego, niemal całego woj. małopolskiego i dolnośląskiego oraz części woj. podlaskiego, kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, lubuskiego, lubelskiego i podkarpackiego obowiązuje do niedzieli wieczorem.

Obowiązywanie alertu II stopnia dla większości woj. lubelskiego i podkarpackiego wydłużono do godz. 19 w poniedziałek.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. Instytut zaleca ostrożność i śledzenie komunikatów o rozwoju sytuacji pogodowej.

Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.

Jaka pogoda w najbliższych godzinach? Noc z niedzieli na poniedziałek

W nocy z niedzieli na poniedziałek zachmurzenie umiarkowane i duże. Strefa opadów będzie przemieszczała się od południowego zachodu w kierunku północno-wschodnim. W tym czasie wystąpią również burze.

Najintensywniejsze opady, od 20 do 30 mm, wystąpią w rejonie Górnego i Dolnego Śląska, Opolszczyzny, Ziemi Kłodzkiej oraz na krańcach wschodnich Wielkopolski. W czasie burz porywy wiatru wyniosą do 70 km/h.

Temperatura minimalna przyjmie wartości od 14 do 19 st. C. Wiatr będzie słaby i umiarkowany.

Jaka pogoda w poniedziałek?

W poniedziałek zachmurzenie duże i umiarkowane, prognozowane są miejscowe opady deszczu. W drugiej części dnia na południowym wschodzie i zachodzie kraju wystąpią burze, którym może towarzyszyć grad. W trakcie trwania burz suma opadów wyniesie od 10 do 15 mm, na Warmii do 20 mm i na południowym wschodzie do 30-40 mm. Porywy wiatru wyniosą do 65 km/h.

Temperatura wyniesie od 20 do 25 st. C na przeważającym obszarze kraju, a na wschodzie i południowym wschodzie od 26 do 32 st. C.

Wiatr słaby i umiarkowany.

W nocy z poniedziałku na wtorek zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami. Przelotne opady deszczu wystąpią na wschodzie i zachodzie Polski.

Temperatura przyjmie wartości od 12 st. C na Pomorzu do 16 st. C na południowym wschodzie.

Wiatr słaby, okresami umiarkowany na Wybrzeżu i zachodzie kraju.