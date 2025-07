Unia Europejska zastosuje rozwiązanie przyjęte przez USA? Grupa europosłów wystosowała apel do przywódców państw UE oraz strefy Schengen, wzywając do czasowego zawieszenia wjazdu obywateli z wybranych państw trzecich.

Prezydent USA Donald Trump / Pool/ABACA/Abaca / East News

Pismo, które powstało z inicjatywy europosła Arkadiusza Mularczyka (PiS), jest adresowane do szefów rządów i państw oraz Komisji Europejskiej. Europosłowie odwołują się w nim do decyzji prezydenta USA Donalda Trumpa z 4 czerwca br., ograniczającej dostęp do terytorium Stanów Zjednoczonych. Ich zdaniem podobne działania należy podjąć na poziomie unijnym.

Parlamentarzyści wskazują w liście na poważne trudności z weryfikacją tożsamości i przeszłości migrantów pochodzących z krajów, które nie prowadzą scentralizowanych rejestrów lub odmawiają współpracy z władzami UE. Ich zdaniem luka ta stwarza zagrożenie dla bezpieczeństwa wewnętrznego i ułatwia działalność przestępczych siatek zajmujących się handlem ludźmi.

"Ta luka podważa naszą zdolność do zapewnienia bezpieczeństwa naszym obywatelom i integralności naszych granic. Ponadto niespójna współpraca organów ścigania z państwami trzecimi zwiększa ryzyko, ponieważ siatki przestępcze wykorzystują słabe kontrole graniczne, aby ułatwić handel ludźmi i inne nielegalne działania. Otwarte granice strefy Schengen zwiększają te zagrożenia, ponieważ niekontrolowany wjazd do jednego państwa członkowskiego może prowadzić do nieograniczonego przemieszczania się po kontynencie" - czytamy w liście.

Autorzy listu apelują o zawieszenie wjazdu do krajów członkowskich obywateli m.in. Afganistanu, Iranu, Somalii, Sudanu i Wenezueli - do czasu nawiązania pełnej współpracy tych państw z Unią Europejską w zakresie procedur deportacyjnych i bezpieczeństwa granic. "Bez stanowczych działań grozi nam przeciążenie usług publicznych, osłabienie spójności społecznej i wzrost zagrożeń dla obywateli" - podkreślono w dokumencie.

Pod listem podpisało się 35 europosłów pochodzących z 11 krajów i wchodzących w skład czterech grup politycznych w PE.

Prezydent USA Donald Trump podpisał na początku czerwca proklamację całkowicie zakazującą wjazdu na teren Stanów Zjednoczonych obywatelom 12 państw, w tym m.in. Afganistanu, Haiti, Iranu, Sudanu i Libii. Nieco łagodniejsze restrykcje ogłoszono wobec obywateli siedmiu innych krajów Azji, Afryki i Ameryki Łacińskiej.