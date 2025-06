W niedzielę średnia temperatura powierzchni wody Morza Śródziemnego osiągnęła aż 26,01 stopnia Celsjusza – to najwyższy odnotowany wynik w czerwcu. Takie dane przekazał francuski urząd meteorologiczny, powołując się na informacje z unijnego programu obserwacji Ziemi Copernicus. Eksperci alarmują, że obecny poziom temperatury jest aż o trzy stopnie wyższy niż średnia z lat 1991-2020 dla tego okresu. Szczególnie niepokojąca sytuacja panuje u wybrzeży Francji i Hiszpanii, gdzie różnica względem normy przekracza nawet cztery stopnie Celsjusza.

Rekordowa temperatura Morza Śródziemnego (zdj. podglądowe) / Shutterstock

W związku z ekstremalnymi warunkami pogodowymi, francuskie służby meteorologiczne ogłosiły na wtorek czerwony, najwyższy stopień alertu pogodowego aż w 16 departamentach. To wyjątkowa sytuacja - ostatni raz tak poważne ostrzeżenia wydano latem ubiegłego roku.

Czerwony alert oznacza możliwość wprowadzenia licznych restrykcji. Władze mogą zdecydować o zakazie organizacji imprez masowych na świeżym powietrzu, w tym zawodów sportowych czy publicznych uroczystości. W przypadku, gdy temperatura w pomieszczeniach przekroczy bezpieczne normy, niektóre instytucje mogą zostać czasowo zamknięte.

Zalecenia dla mieszkańców

Mieszkańcy regionów objętych alertem powinni zachować szczególną ostrożność. Służby zalecają pozostawanie w chłodnych pomieszczeniach, regularne picie wody oraz unikanie nadmiernego wysiłku fizycznego.

Choć zalecenia te są podobne do tych obowiązujących przy pomarańczowym alercie, to skala zagrożenia jest znacznie większa. W poniedziałek pomarańczowy alert pogodowy obowiązywał w 84 z 96 departamentów Francji, obejmując aż 88 proc. mieszkańców kraju.

Fala upałów nie odpuszcza

Obecna fala upałów ogarnęła niemal cały kraj, z wyjątkiem północnych wybrzeży. Meteorolodzy przewidują, że wysoka temperatura utrzyma się co najmniej do połowy tygodnia. Sytuacja jest szczególnie trudna dla osób starszych, dzieci oraz osób z chorobami przewlekłymi, które są najbardziej narażone na skutki ekstremalnych temperatur.

Tak wysoka temperatura Morza Śródziemnego i powietrza we Francji jest kolejnym dowodem na postępujące zmiany klimatyczne. Eksperci podkreślają, że coraz częstsze i intensywniejsze fale upałów mogą prowadzić do poważnych konsekwencji dla środowiska, gospodarki oraz zdrowia publicznego. Wysoka temperatura wody wpływa negatywnie na ekosystemy morskie, a także może przyczynić się do gwałtownych zjawisk pogodowych, takich jak burze czy intensywne opady.

W związku z zaistniałą sytuacją, francuskie władze pozostają w stanie najwyższej gotowości. Monitorowane jest nie tylko temperatura, ale także stan zdrowia mieszkańców oraz funkcjonowanie infrastruktury krytycznej, takiej jak szpitale czy sieci energetyczne. Służby apelują o rozwagę i stosowanie się do zaleceń, aby zminimalizować ryzyko poważnych incydentów zdrowotnych i wypadków.