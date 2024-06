IMGW przestrzega również przed wysokimi temperaturami. Do 19 czerwca, do godziny 19:30 obowiązują ostrzeżenia 2 stopnia przed upałem. Temperatura maksymalna w dzień będzie wynosić ok. 30 st. C - 32 st. C, w nocy natomiast temperatura będzie oscylować między 17 st. C a 19 st. C.



Ostrzeżenie drugiego stopnia oznacza możliwość wystąpienia niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych, które powodują duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.