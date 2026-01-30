Alert pogodowy I stopnia przed marznącymi opadami deszczu powodującymi gołoledź wydał w piątek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenia dotyczą sześciu województw. Na północnym wschodzie w dalszym ciągu obowiązują alerty przed silnym mrozem.

Alertami przed opadami marznącymi objęte jest województwo łódzkie oraz częściowo woj. mazowieckie, opolskie, śląskie, świętokrzyskie i wielkopolskie

Na tych terenach prognozowane jest występowanie słabych opadów marznącej mżawki, które mogą powodować gołoledź. Ostrzeżenia utrzymają się do piątkowego południa.

Ponadto do godz. 9 w mocy pozostaną dalej ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla części woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Temperatura maksymalna w tych rejonach wyniesie od -12 do -8 st. C. Potem, w ciągu dnia, będzie nieco cieplej. Trzaskający mróz do -20 st. C. ma przyjść w nocy z piątku na sobotę.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia. 