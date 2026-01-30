Alert pogodowy I stopnia przed marznącymi opadami deszczu powodującymi gołoledź wydał w piątek Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Ostrzeżenia dotyczą sześciu województw. Na północnym wschodzie w dalszym ciągu obowiązują alerty przed silnym mrozem.
Alertami przed opadami marznącymi objęte jest województwo łódzkie oraz częściowo woj. mazowieckie, opolskie, śląskie, świętokrzyskie i wielkopolskie.
Na tych terenach prognozowane jest występowanie słabych opadów marznącej mżawki, które mogą powodować gołoledź. Ostrzeżenia utrzymają się do piątkowego południa.