Ponadto do godz. 9 w mocy pozostaną dalej ostrzeżenia I stopnia przed silnym mrozem dla części woj. podlaskiego i warmińsko-mazurskiego. Temperatura maksymalna w tych rejonach wyniesie od -12 do -8 st. C. Potem, w ciągu dnia, będzie nieco cieplej. Trzaskający mróz do -20 st. C. ma przyjść w nocy z piątku na sobotę.

/ IMGW / Materiały prasowe

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.