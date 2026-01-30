Polska Agencja Kosmiczna wydała najnowszy komunikat dotyczący ważącej 11 ton chińskiej rakiety. Obiekt o symbolu ZQ-3 R/B ma wejść dziś w atmosferę Ziemi. Możliwe są przeloty nad Polską. Może on nie ulec całkowitemu spaleniu w atmosferze i jego szczątki mogą spaść na Ziemię. Ostrzeżenie w tej sprawie wydało Rządowe Centrum Bezpieczeństwa.

Obiekt o symbol ZQ-3 R/B ma wejść dziś w atmosferę Ziemi (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Polska Agencja Kosmiczna wydała komunikat dotyczący chińskiej rakiety ZQ-3 R/B ważącej 11 ton, która dziś ma wejść w atmosferę Ziemi.

Rakieta może nie ulec całkowitemu spaleniu w atmosferze, a jej szczątki mogą spaść na Ziemię.

Nad którymi regionami Polski może przelatywać rakieta?

Z najnowszego komunikatu Polskiej Agencji Kosmicznej wynika, że chińska rakieta ZQ-3 R/B wejdzie dziś w atmosferę Ziemi między godz. 7:30 a 13:12. Tak zwany środek okna niepewności, czyli nominalny punkt wejścia w atmosferę, szacowany jest obecnie na godz. 10:08 nad Chinami. Jak zastrzega POLSA, godzina ta może się zmienić.

Możliwe przeloty nad Polską

POLSA informuje, że możliwe są przeloty nad terytorium Polski: nad Bieszczadami, w pasie linii brzegowej Morza Bałtyckiego (od Szczecina po Hel) oraz Suwalszczyzną (od Mierzei Wiślanej po granicę z Białorusią w okolicach Dąbrowy Białostockiej).

"Ze względu na szacowaną masę (11 000 kg) oraz nieznaną strukturę obiektu ZQ-3 R/B zwracamy uwagę, że może on nie ulec całkowitemu spaleniu w atmosferze Ziemi. Szczątki obiektu mogą dotrzeć do powierzchni Ziemi wzdłuż ostatniej trajektorii" - czytamy w komunikacie POLSY.

Sytuacja cały czas monitorowana

Jak zapewniono w komunikacie, Centrum Operacyjne SSA POLSA monitoruje sytuację. Wykorzystuje nie tylko dostępne dane o trajektorii obiektu, ale również obserwacje optyczne wykonywane przy pomocy teleskopów sieci POLON.

O sytuacji - jak zapewnia POLSA - informowane są na bieżąco krajowe służby i instytucje.

Już wczoraj Rządowe Centrum Bezpieczeństwa ostrzegało, że może dojść do deorbitacji chińskiej rakiety.

"Na obecnym etapie nie ma wskazań do podejmowania jakichkolwiek działań przez obywateli" - poinformowano w komunikacie Rządowego Centrum Bezpieczeństwa (RCB).