Błyskawicznie rośnie liczba osób chorych na grypę. Z danych portali ezdrowie.gov.pl wynika, że na 100 tys. mieszkańców jest 270 przypadków. Dominuje wariant K tego wirusa.

W tym sezonie dominuje wariant K wirusa grypy / Shutterstock

Liczba zachorowań na grypę gwałtownie rośnie - obecnie to 270 przypadków na 100 tys. mieszkańców.

Dominuje wariant K wirusa grypy.

Kto powinien zaszczepić się przeciwko grypie i jak zmniejszyć ryzyko zarażenia się tym wirusem? Dowiesz się z tego artykułu.

Szczyt zachorowań w pierwszej połowie lutego

W ostatnich tygodniach wzrósł wskaźnik zachorowalności na grypę. Na początku stycznia odnotowano 70 przypadków zachorowań na 100 tys. mieszkańców, a w drugiej połowie stycznia - już prawie 270 przypadków - wynika z danych portalu ezdrowie.gov.pl.

W sezonie 2025/2026 przeciwko grypie zaszczepiło się 2,2 mln osób - wynika z danych portalu ezdrowie.

W sezonie 2024/2025 szczyt zachorowań przypadł na koniec stycznia i było to 365 przypadków na 100 tys. osób. Zaszczepionych w ubiegłym sezonie było 1,8 mln osób.

Spodziewamy się, że ten maksymalny, szczytowy okres fali będzie w pierwszych dwóch tygodniach lutego - mówił w ubiegłym tygodniu dr Paweł Grzesiowski, Główny Inspektor Sanitarny , w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Michałem Dobrołowiczem.

Wariant K grypy dominuje

W tym sezonie uwagę specjalistów przykuwa szczególnie tak zwany wariant K wirusa grypy. To właśnie on odpowiada za większość obecnych przypadków.

Prawie 60 proc. zachorowań w tym sezonie to są już zachorowania właśnie wywołane przez wariant K. To nie jest jakiś super wirus ani super mutant. To jest po prostu nowa odmiana, ale przez to, że jest ona nowa, to nasz układ odporności jest podatny na zachorowanie - wyjaśnia dr Grzesiowski.

Szczytowy okres zachorowań na grypę potrwa do marca.

Warto się zaszczepić!

Państwowa Inspekcja Sanitarna zaleca szczepienia przeciw grypie, przede wszystkim osobom w grupach ryzyka:

dzieciom do 14. roku życia,

dorosłym powyżej 50. roku życia,

osobom z przewlekłymi schorzeniami,

kobietom w ciąży,

pracownikom ochrony zdrowia,

pracownikom oświaty,

pracownikom placówek opieki długoterminowej.

Jak się chronić przed grypa?

Jak zmniejszyć ryzyko zarażenia się grypą? Sanepid zaleca:

częstsze mycie rąk,

zakrywanie ust podczas kaszlu,

zachowanie dystansu społecznego (1,5 m),

noszenie masek ochronnych we wszystkich miejscach, gdzie występują duże skupiska osób o nieznanym statusie zdrowotnym,

wprowadzenie pracy zdalnej w większym zakresie,

pozostawanie w samoizolacji domowej osób chorych przez 5-7 dni.

W związku z dużą liczbą zachorowań na grypę i inne infekcje niektóre szpitale wprowadziły czasowe ograniczenia przyjmowania pacjentów.

Ograniczenia w szpitalach

Wojewódzki Szpital Zespolony (WSzZ) w Płocku na Mazowszu zalecił odwiedzającym stosowanie masek ochronnych i ograniczył liczbę odwiedzających do jednej osoby.

Jak informuje reporter RMF FM Dominik Smaga, w Instytucie Medycyny Wsi w Lublinie obowiązują już nowe, zaostrzone zasady odwiedzin . Odwiedziny są możliwe jedynie w godzinach od 14:00 do 16:00, wyłącznie za zgodą lekarza, pojedynczo, w maseczce i mogą trwać maksymalnie 20 minut, chyba że lekarz zdecyduje inaczej.

Podobne zasady wprowadzono również na Podkarpaciu, m.in. w szpitalu w Stalowej Woli. Wszystko po to, by ograniczyć ryzyko przenoszenia wirusa na osoby najbardziej narażone na powikłania.