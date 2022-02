Terminarz fazy pucharowej piłkarskiej Ligi Mistrzów wita kibiców wielkim hitem, jakim będzie wieczorne starcie Paris Saint-Germain z Realem Madryt. Bez wątpienia bohaterem tego spotkania będzie Kylian Mbappe. Francuz wciąż jest piłkarzem PSG, ale nie kwapi się do przedłużenia kontraktu. Coraz częściej jest więc wiązany z Realem Madryt. Czy Mbappe zagra dziś przeciwko kolegom z przyszłej drużyny?

/ Karolina Bereza / RMF FM

Tuż przed meczem mamy dwie niewiadome dotyczące składu. W ekipie "Królewskich" jest szansa na występ pauzującego od trzech tygodni z powodu kontuzji Francuza Karima Benzemy. Doświadczony napastnik, prezentujący wcześniej znakomitą dyspozycję, wrócił już do treningów z zespołem.

Jeśli będzie gotowy na 70 lub tylko na 60 procent, to wystąpi od pierwszej minuty - twierdzi dziennikarz Canal+ Tomasz Ćwiąkała.

Trener Realu Carlo Ancelotti przyznał, że jest dobrej myśli i nie ma ryzyka odnowienia kontuzji. Z klasy Benzemy zdają sobie sprawę rywale z PSG, m.in. jego rodak Presnel Kimpembe.

Trudno bronić się przed Karimem, ponieważ jest bardzo inteligentny w swoich ruchach, zawsze unika sytuacji jeden na jednego. Jest kimś, kto wyprzedza grę. Aby bronić się przed takimi graczami, musisz przewidywać. Albo być tam od razu, gdy tylko dotknie piłkę. Ma wizję do gry i dobrze zna swoich przeciwników. Jak wiadomo, to światowej klasy napastnik, więc nie będzie to łatwy mecz - powiedział obrońca paryskiej drużyny.

Tego samego dnia Sporting Lizbona zmierzy się u siebie z rozpędzonym w Premier League mistrzem Anglii Manchesterem City. To jednak starcie PSG - Real przyciągnie dziś kibiców. Nie tylko ze względu na gwiazdorską obsadę, ale również na poza boiskowe powiązania i niesnaski pomiędzy oboma klubami. Na ten właśnie temat z Tomaszem Ćwiąkałą rozmawiał nasz dziennikarz Paweł Pawłowski.

Rozmowa Pawła Pawłowskiego z Tomaszem Ćwiąkałą z Canal+ Karolina Bereza / RMF FM

Kolejne mecze 1/8 finału jutro. Bayern Monachium zagra na wyjeździe z RB Salzburg. Oprócz starcia w Austrii, odbędzie się bardzo ciekawie zapowiadające się spotkanie mistrza Włoch Interu Mediolan z Liverpoolem, z udziałem polskich arbitrów. Głównym będzie Szymon Marciniak. Na liniach pomogą mu Paweł Sokolnicki i Tomasz Listkiewicz. Sędzią technicznym będzie Paweł Raczkowski, zaś arbitrem VAR - Tomasz Kwiatkowski i jego asystent Bartosz Frankowski.