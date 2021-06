Latem ruszą zdjęcia do filmu o aferze, której negatywnym bohaterem jest Harvey Weinstein. Producent wielu oscarowych filmów został skazany za gwałt i molestowanie seksualne. Główne role zagrają Carey Mulligan i Zoe Kazan.

Harvey Weinstein w drodze do sądu na zdjęciu z lutego 2020 roku / JASON SZENES / PAP/EPA

Aktorki w filmie zatytułowanym "She Said" grać będą dziennikarki, które napisał książkę i zdobyły nagrody Pulitzera za reportaż o aferze seksualnej z byłym prominentnym producentem. Produkcje filmu potwierdziła wytwórnia Universal Pictures.

Scenariusz "She Said" opiera się na książce z 2019 roku o tym samym tytule o śledztwie "New York Times" w sprawie Weinsteina.

Seksualne nadużycia opisały Megan Twohey i Jodi Kantor. Swoje historie, jako ofiary przemocy ze strony brutalnego producenta, opowiedziało prawie sto kobiet.

Harvey Weinstein zaprzeczył, że uprawiał seks bez zgody kobiet. W marcu 2020 roku został skazany w Nowym Jorku na 23 lata więzienia za gwałt i napaść na tle seksualnym z udziałem dwóch kobiet. Odwołał się od wyroku, unika za wszelką cenę ekstradycji do Los Angeles, bo tam może mieć postawione dalsze zarzuty.

Film "She Said" wyreżyseruje Niemka Maria Schrader. Schrader to również scenarzystka i aktorka. Za rolę w filie "Aimée & Jaguar" w reżyserii Maksa Färberböcka dostała Srebrnego Niedźwiedzia dla najlepszej aktorki na Festiwalu Filmowym w Berlinie oraz Niemiecką Nagrodę Filmową. W 2020 roku wyreżyserowała serial "Unorthodox", za który wyróżniono ją nagrodą Emmy. Polscy widzowie mogą pamiętać Marię Schrader z jednej z głównych ról w filmie "W ciemności w reżyserii" Agnieszki Holland.