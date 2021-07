Nie można wykluczyć, że w przyszłym tygodniu rząd odsprzeda pierwszą partię szczepionek przeciwko koronawirusowi. Może chodzić nawet o cztery miliony dawek, które przechowywane są w magazynach Agencji Rezerw Strategicznych - ustalili reporterzy RMF FM. Szczepionki trafią na Ukrainę i do krajów bałkańskich. Polska zamówionych ma ponad 100 milionów dawek szczepionek, a tempo szczepień drastycznie spada.

Punkt szczepień przeciwko Covid-19 w Czarnym Dunajcu / Grzegorz Momot / PAP

Polska chce odsprzedać preparaty z najkrótszym terminem ważności, które przy obecnym tempie szczepień mogłyby nie zostać użyte. Nie będziemy natomiast sprzedawać jednodawkowego preparatu Johnson & Johnson. Szczepionka jest najłatwiejsza w użyciu i ma najdłuższy okres ważności.

Polska chce sprzedać zarówno preparaty firmy AstraZeneca, jak i szczepionki Moderny i Pfizera, w zależności od tego o jaki preparat wnioskowały dane kraje.

W chwili obecnej mamy około pięciu milionów szczepionek w magazynach. Najważniejsze dla nas jest wyszczepienie społeczeństwa, ale możemy odsprzedać w granicach czterech milionów biorąc pod uwagę najbliższe dostawy szczepionek do Polski - mówi szef ARS Michał Kuczmierowski.



Tempo szczepień spada

Chęć odkupienia szczepionek zgłosiło 26 krajów. Łącznie może chodzić nawet o 40 milionów dawek. To, czy aż tyle sprzedamy, będzie zależało od kolejnych dostaw i tempa szczepień. Na sprzedaży preparatów nie zarobimy, bo zabrania tego umowa Komisji Europejskiej, która negocjowała dostawy do krajów UE.

Polska odsprzeda więc szczepionki w takiej cenie jaką zapłaciła. W niektórych przypadkach - jak ustaliliśmy - jest możliwe bezpłatne odstąpienie części dawek.



Polska skala szczepień

W Polsce od końca grudnia, kiedy ruszyły szczepienia przeciwko Covid-19, wykonano ponad 32,8 mln szczepień - czytamy na rządowych stronach. W pełni zaszczepionych jest ponad 16,3 mln osób.



Według najnowszych danych w Polsce wykonano dotąd dokładnie 32 835 251 iniekcji. W pełni zaszczepionych, czyli preparatem J&J lub dwoma dawkami innych, dopuszczonych w UE szczepionek, jest 16 251 913 osób. Dzienna liczba szczepień wyniosła 40 090.



Łącznie do Polski dostarczono do tej pory 40 832 480 dawek szczepionek. Do punktów szczepień trafiło 34 517 410 dawek.



Zutylizowano 72 996 dawek. Zgłoszono 13 298 niepożądanych odczynów poszczepiennych.

"Stabilizacja zakażeń odchodzi w przeszłość"

Stabilizacja zakażeń odchodzi w przeszłość. W porównaniu do poprzedniego tygodnia mamy już 13-procentowy wzrost średniej liczby zakażeń. W kolejnych tygodniach będziemy obserwować dalsze wzrosty - stwierdził minister zdrowia Adam Niedzielski.



W poniedziałek na Twitterze ostrzegł przed spodziewanym wzrostem liczby zakażeń wirusem SARS-CoV-2.



"Stabilizacja zakażeń odchodzi w przeszłość. W porównaniu do poprzedniego tygodnia mamy już 13-procentowy wzrost średniej liczby zakażeń. W kolejnych tygodniach będziemy obserwować dalsze wzrosty, o czym świadczy zmiana wskaźnika reprodukcji wirusa (R), który osiągnął znowu wartość 1" - napisał minister.



Wskaźnik R informuje o tym, ile osób statystycznie może zainfekować jeden zakażony. Jeżeli wskaźnik R jest powyżej 1 oznacza to, że jeden chory zakaża więcej niż jedną osobę.