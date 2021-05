Technicznie jesteśmy przygotowani do wprowadzenia paszportów covidowych – zapewnił minister zdrowia Adam Niedzielski. Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM mówił, że nie ma obaw o bezpieczeństwo naszych danych.

Negocjatorzy PE i Rady UE osiągnęli "wstępne porozumienie" w sprawie unijnego cyfrowego certyfikatu Covid.

"Unijne cyfrowe zaświadczenia Covid" będą zasadniczo dostępne dla obywateli od 1 lipca. "Od 1 lipca dostępne będą trzy rodzaje certyfikatów: zaświadczenie o szczepieniu; o negatywnym wyniku testu; świadectwo wyzdrowienia. Wszystkie będą bezpłatne dla wszystkich obywateli UE. Można je będzie dostać w formacie cyfrowej na urządzeniu cyfrowym lub wydrukować na papierze" - poinformował komisarz UE ds. sprawiedliwości Didier Reynders.

Minister zdrowia Adam Niedzielski, który był Gościem Krzysztofa Ziemca w RMF FM, odniósł do głosów krytycznych wobec covidowego paszportu i faktu, że Polska tak szybko przystąpiła do programu.

"Bo jesteśmy po prostu technicznie przygotowani. Mamy certyfikat QR kodowy już od dawna dostępny" - mówił minister i dodał, że "pod względem technicznym, jeżeli chodzi o zdrowie, jesteśmy - myślę, że można tu się pochwalić - bardzo zaawansowanym krajem w Europie".

Na pytanie o bezpieczeństwo naszych danych, Adam Niedzielski odpowiedział: "Standard paszportu, czy certyfikatu, jest zdefiniowany wyłącznie w ten sposób, że informacją zwrotną po przeczytaniu czy odczytaniu QR kodu ma być tylko status, (czyli) zielone światło, bądź czerwone światło. Więc pozostałe informacje są tak naprawdę kodowane".

Paszport covidowy - jak system ma konkretnie działać?

Za wydawanie zaświadczeń odpowiadają organy krajowe. Mogą to być np. szpitale, placówki wykonujące testy, czy centra szczepień. Pracownicy tych ośrodków, na wniosek zainteresowanej osoby, wystawią w formie cyfrowej zaświadczenie np. zaszczepienia i wyślą je do konsorcjum firm, które zajmą się technicznymi aspektami dokumentu. Gdy go już przygotują, odeślą z powrotem do placówek, np. szpitali, czy centrów szczepień.

Tak przygotowane zaświadczenie będzie możliwe do pobrania na urządzenie mobilne lub wydane w formie papierowej. Obie wersje będą zawierać kod QR z istotnymi informacjami, a także pieczęć cyfrową potwierdzającą, że zaświadczenie jest autentyczne.

Podczas kontroli na granicach, czy lotniskach weryfikowana ma być jedynie autentyczność i ważność zaświadczenia.

