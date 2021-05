"Nie ma czegoś takiego jak ostateczne zwycięstwo z pandemią, to wszystko potrafi się bardzo dynamicznie zmieniać, jedna mutacja może „wywrócić stolik”, jak to się mówi kolokwialnie, czyli zmienić sytuację całkowicie" – mówi minister zdrowia Adam Niedzielski. Gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM dodaje, że poczucie komfortu jest złudne.

"Mamy wygaszenie trzeciej fali, ale będziemy musieli już zawsze żyć z nastawieniem, że za chwilę będziemy wchodzić z różne etapy zarządzania kryzysowego" - przyznaje szef resortu zdrowia.

Minister Niedzielski mówi, że już wyraźnie widać elementy odporności populacyjnej i dlatego w przyszłym tygodniu rząd będzie się zastanawiał nad kolejnym luzowaniu obostrzeń. "Chcemy zaproponować harmonogram dłuższy, nie z tygodnia na tydzień. Na pewno przed 5 czerwca ogłosimy ten harmonogram" - zapowiada.

I dodaje: "Jestem optymistą. Uważam, że jeżeli trend (spadku zakażeń - red.) będzie kontynuowany, będziemy nadal mieli postępy w Narodowym Programie Szczepień, to nie mamy argumentów, żeby nie przywracać normalnego życia. Jedynym ryzykiem są nowe mutacje".

Niedzielski: Rząd nie planuje wprowadzenia finansowej zachęty do zaszczepienia się przeciw Covid-19

Adam Niedzielski był pytany także o to, jak rząd będzie zachęcał Polaków do szczepień przeciw Covid-19. Minister wymienił m.in. kampanię profrekwencyjną "Ostatnia prosta", która prowadzona jest m.in. w internecie, na plakatach czy banerach. Dodał, że do szczepień zachęcają także lekarze rodzinni.

"Myślimy o takiej kampanii outboundowej, jak to się brzydko nazywa po angielsku, czyli o telefonach dzwoniących również przez Narodowy Fundusz Zdrowia ewentualnie, czy inne infolinie z nami współpracujące tak, żeby one również zachęcały pacjentów, albo identyfikowały problemy jakie oni mają z dostępnością" - poinformował.

Jak dodał, wykonany został pilotaż w NFZ, gdzie fizyczna dostępność szczepionki w punkcie blisko miejsca zamieszkania ma szczególną wartość dla osób starszych. "Razem z panem ministrem (szefem KPRM, Michałem - PAP) Dworczykiem organizujemy takie specjalne rozwiązania, żeby te szczepienia w domu były stosowane na większą skalę" - mówił.

Niedzielski był także pytany, czy prawdą jest, że rząd chce wprowadzić zachęty dla samorządów, gdzie zaszczepiono najwięcej pacjentów. "My rzeczywiście zbliżamy się do takiego punktu przesilenia, punktu, w którym wszyscy chętni, ci najbardziej skłonni zostaną zaszczepieni i to szczepienie będzie czekało na pacjenta, a nie - jak w tej chwili - pacjent na szczepienie" - odpowiedział i dodał, że na tę chwilę rząd nie rozważa zachęt finansowych.



