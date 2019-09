​Hiszpańska policja rozbiła mafijną grupę przerzucającą dzieci pochodzące z Syrii oraz krajów Afryki do Belgii i Francji. Zatrzymano łącznie 29 członków gangu.

Zdjęcie ilustracyjne / Pixabay

Podczas zatrzymań, których większość miała miejsce w południowo-wschodnich regionach kraju, zarekwirowano 33 tys. euro w gotówce oraz liczne dokumenty i materiały informatyczne.

Jak poinformowały władze Policia Nacional, w skład organizacji mafijnej wchodziło kilkadziesiąt osób, m.in. obywateli Hiszpanii i Maroka. 26 z nich trafiło już do aresztu w Hiszpanii, zaś trzech pozostałych, dzięki interwencji policji z Francji, do zakładów karnych w tym kraju.

Grupa została rozbita dzięki współpracy Hiszpańskiej policji z Europolem. Gang zajmował się przede wszystkim handlem ludźmi oraz wykradaniem dzieci z ośrodków opieki dla nieletnich w Hiszpanii, aby następnie przerzucać je do Francji i Belgii.

Ze śledztwa wynika, że część przerzucanych przez Maroko do Hiszpanii dzieci trafiała do tego kraju jako nielegalni imigranci bez opieki. Ich wykradaniem i kierowaniem do innych państw Europy zajmowali się “wyspecjalizowani" przestępcy, z których część weszła już wcześniej w konflikt z prawem.

Przerzucane przez Hiszpanię dzieci to głównie obywatele Syrii, Algierii, Maroka oraz Mali.

Na ślad mafii przerzucającej dzieci natrafiła policja francuska po zatrzymaniu autobusu, w którym było 22 nielegalnych migrantów. Wśród nich było sześciu nieletnich z różnych państw Afryki. W trakcie śledztwa ustalono, że grupa przestępcza zorganizowała nie tylko dobrze działającą sieć osób wyłapujących nielegalnych migrantów, ale przy przewozie wykorzystywała też pojazdy firm zarejestrowanych w Maroku, Hiszpanii i Francji.

Potwierdzono, że jeden z członków grupy wykradał przebywających w ośrodku dla dzieci w Almerii małych Malijczyków, aby kierować ich następnie w podróż do Brukseli lub Strasburga. Śledztwo potwierdziło, że młodociani dobrowolnie uciekali z ośrodków.

Rozbita grupa, poza przerzucaniem nielegalnych migrantów, zajmowała się również handlem narkotykami. Podczas zatrzymań członków gangu zarekwirowano około 200 kg haszyszu.