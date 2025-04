Hollywoodzka ikona, Anjelica Huston, znana z takich hitów jak "Rodzina Addamsów" czy "Honor Prizzich", podzieliła się z fanami swoją prywatną walką i zwycięstwem nad rakiem. W wywiadzie dla magazynu „People” 73-letnia gwiazda wyznała, że od 2019 roku zmagała się z chorobą w tajemnicy, by teraz móc ogłosić, że jest wolna od raka.

Anjelica Huston nie zwalnia tempa i wciąż jest aktywna zawodowo / foto. Dennis Van Tine/Geisler-Fotopres / PAP/DPA

Anjelica Huston wygrała walkę z rakiem, z którym zmagała się od 2019 roku.

Diagnoza nowotworu była dla niej szokiem, ale stała się też impulsem do zmiany nastawienia do życia.

Aktorka podkreśla, jak ważne jest cieszenie się życiem i nieprzejmowanie się małymi sprawami.

Anjelica Huston, zdobywczyni Oscara i Złotego Globu, przez lata utrzymywała w tajemnicy swoją walkę z nowotworem. Diagnoza postawiona w maju 2019 roku była dla niej ogromnym szokiem, ale dzięki determinacji, wsparciu wybitnych lekarzy i odrobinie szczęścia, aktorka może dziś cieszyć się pełnią zdrowia. Miałam dużo szczęścia i wspaniałych lekarzy - podkreśla Huston, dzieląc się swoją historią zwycięstwa.

Przebyte doświadczenie miało ogromny wpływ na nastawienie aktorki do życia. Huston przyznaje, że choroba nauczyła ją, by nie traktować wszystkiego zbyt poważnie i cieszyć się każdą chwilą.

Teraz, gdy tylko nadarza się okazja, śmieję się i próbuję nie przejmować się sprawami mało istotnymi - mówi gwiazda. To przesłanie o sile, odwadze i radości życia, które chce przekazać swoim fanom.

Anjelica Huston nie zwalnia tempa nawet po przebytej chorobie. Aktorka wciąż jest aktywna zawodowo, a jej najnowsze projekty to udział w trzyczęściowej serii "Agatha Christie’s Towards Zero" oraz thrillerze "Ballerina. Z uniwersum Johna Wicka". Te role dowodzą, że Huston jest gotowa na nowe wyzwania i nadal ma wiele do zaoferowania światu kina.