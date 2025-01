11 stycznia w De Young Museum w San Francisco, a kilka dni później na nowojorskim Festiwalu Filmów Żydowskich pokazany zostanie dokument poświęcony mistrzyni art déco. Chodzi o film "Prawdziwa historia Tamary Łempickiej: Sztuka przetrwania" w reżyserii Julie Rubio.

Wystawa "Tamara Łempicka - ponad granicami" na Zamku Lubelskim w Lublinie, zdj. z listopada 2023 r. / Wojciech Jargiło / PAP

Tamara Łempicka urodziła się w 1894 roku Warszawie. Jej matka była Polką, ojciec rosyjskim Żydem.

Gdy Tamara miała kilkanaście lat, wyjechała do rodziny w Petersburgu i tam poznała przyszłego męża, prawnika Tadeusza Łempickiego. Zamieszkali w Paryżu.

Artystka studiowała malarstwo w Académie Ranson pod kierunkiem Maurice’a Denisa i u Andre Lhote'a.

Z drugim mężem baronem Raoulem Kuffnerem tuż przed wojną w 1938 roku wyemigrowała do USA. W Beverly Hills stała się portrecistką gwiazd Hollywood.

Ostatnie lata życia spędziła w Meksyku. Zmarła 18 marca 1980 roku w Cuernavaca.

W rozmowie z serwisem ArtNet reżyserka Julie Rubio wspomina, że pierwszy raz usłyszała o Tamarze Łempickiej 30 lat temu, podczas wizyty w Miami. Przez kilka kolejnych lat bardzo wnikliwie badała życia malarki, próbując odsiać to, co było wykreowaną narracją od tego, co było faktem. Oto kobieta, która straciła swój kraj dwa razy w wyniku wojny. Po prostu cały czas starała się odnaleźć piękno w życiu - mówi Rubio.

Dokument przedpremierowo pokazany został we wrześniu 2024 roku podczas Mill Valley Film Festival w Kalifornii. Film trwa 96 minut, są w nim również animacje, zdjęcia archiwalne i nigdy wcześniej niepublikowane prywatne nagrania wideo. Głos zabierają historycy, znawcy sztuki i spadkobiercy Łempickiej. Narratorką jest Anjelica Houston, która wcielała się w malarkę w sztuce "Tamara", wystawianej w latach 80. w Los Angeles.

Tamara Łempicka inspirowała wiele gwiazd popkultury. W filmie zobaczymy m.in Madonnę, która wykorzystywała obrazy Łempickiej w swoich teledyskach, np. do piosenki "Open Your Heart".