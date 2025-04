Takie historie nie zdarzają się co dzień. Odzyskana kamienna płyta nagrobna wyruszyła w środę w podróż z Kamienia Pomorskiego (woj. zachodniopomorskie) do rodzimego kościoła w Gębicach (woj. lubuskie). Zabytek został skradziony w 1999 r., a odzyskany w 2024 r. To nie wszystko. W kamieńskiej katedrze udało się ostatnio odnaleźć zaginiony kapsel relikwiarzowy, zawierający kość św. Ottona.