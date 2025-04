Nowo odkryte odciski na szkockiej wyspie Skye ujawniają, że megalozaury - mięsożerni przodkowie T. rexa i ogromne roślinożerne zauropody gromadziły się w tym miejscu, gdy wyspa była płytką słodkowodną laguną.

Ludzka stopa w porównaniu ze śladem dinozaura / Shutterstock

Ślady sprzed 167 milionów lat

Naukowcy przeanalizowali 131 odcisków stóp na usianym głazami brzegu i zrekonstruowali ślady, jakie zwierzęta te pozostawiły na tym terenie 167 milionów lat temu. Nakładające się ślady sugerują, że dinozaury piły wodę z laguny mniej więcej w tym samym czasie.

Odciski zachowały cechy ukazujące dinozaury w pełnej krasie - mówi Tone Blakesley, kierownik badań projektu na Uniwersytecie w Edynburgu. To zaskakujące, że nie zostały one odkryte do tej pory - dodaje. Najbardziej widoczne odciski mają około 45 cm długości i należą do trójpalczastego megalozaura, który miał ostre, zakrzywione pazury. Odciski zauropodów są okrągłe i nieco większe.

Nowoczesna technologia

Używając drona, naukowcy wykonali tysiące nakładających się zdjęć linii brzegowej otaczającej odległą zatokę. Zostały one następnie przetworzone w celu zrekonstruowania cyfrowych modeli 3D odcisków stóp.

Skały datowane na środkową jurę są bardzo rzadkie, co jest irytujące dla nas, badaczy, ponieważ był to czas, kiedy dinozaury szybko ewoluowały w różnorodne formy - powiedział Blakesley. Kiedy znajdujemy miejsca z odciskami dinozaurów, możemy zobaczyć, jak te dinozaury wchodziły w interakcje ze swoim środowiskiem i jak były rozmieszczone.

Odciski powstały, gdy dinozaury przechadzały się przez płytką lagunę. Przez miliony lat ślady te zachowały się w rozległej, pofałdowanej platformie piaskowcowej, która rozciąga się dziś w morze.