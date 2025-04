Prezes PiS Jarosław Kaczyński składa zeznania w Prokuraturze Okręgowej Warszawa-Praga w sprawie śmierci Barbary Skrzypek, wieloletniej współpracowniczki partii. Przed wejściem do budynku polityk stwierdził, że doszło do "poważnego przestępstwa" i zapowiedział wyciągnięcie konsekwencji prawnych wobec zaangażowanych osób.

Prezes PiS Jarosław Kaczyński / Piotr Nowak / PAP

Kontrowersje wokół przesłuchania Skrzypek

Barbara Skrzypek była świadkiem w śledztwie dotyczącym spółki Srebrna i planowanej inwestycji na warszawskiej Woli. Jej przesłuchanie prowadziła prokurator Ewa Wrzosek. Trzy dni później Skrzypek zmarła na skutek zawału serca.

Środowisko PiS wiąże jej śmierć ze stresem wynikającym z przesłuchania i faktem, że nie dopuszczono do niego jej pełnomocnika. Mieliśmy tutaj do czynienia z sytuacją skandaliczną, kryminalną i mam nadzieję, że przyjdzie czas, że tak to zostanie ocenione i zostaną wyciągnięte odpowiednie wnioski karne - powiedział prezes PiS.

Kaczyński: "To powinno być oceniane w procesie karnym"

Prezes PiS ujawnił, że po przesłuchaniu Skrzypek czuła się bardzo źle i była skrajnie wyczerpana.

Oni wiedzieli, że stan zdrowia śp. Barbary Skrzypek jest zły, to musieli brać pod uwagę konsekwencje, a tu już w grę wchodzą bardzo ciężkie paragrafy - mówił Kaczyński. Ocenił, że sposób przeprowadzenia czynności mógł mieć tragiczne konsekwencje i powinien stać się przedmiotem postępowania karnego.

Minister sprawiedliwości zapowiada wyjaśnienie sprawy

Adam Bodnar podkreślił, że śledztwo w tej sprawie musi być prowadzone transparentnie, a wszystkie decyzje - w tym o odmowie obecności pełnomocnika Skrzypek - zostaną dokładnie przeanalizowane.

Minister zapowiedział również walkę z manipulacjami i insynuacjami wokół sprawy. Fakty i dowody muszą być przeciwwagą dla mitów, manipulacji i oszczerstw - zaznaczył minister sprawiedliwości.