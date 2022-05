W Argentynie odkryto szkielet olbrzymiego drapieżnego dinozaura, należącego do megaraptorów – donoszą naukowcy na łamach „Scientific Reports”.

Dinozaur miał wysokość sięgającą trzech pięter i ważył ok. sześciu ton. Jest największym spośród megaraptorów - dużych drapieżników, które w późnym okresie kredowym zamieszkiwały Amerykę Południową.

Megaraptor, nazwany Maip macrothorax, żywił się mniejszymi dinozaurami, które rozszarpywał za pomocą długich, nawet 40-centymetrowych szponów. Skamieniałość badał zespół pod kierunkiem Alexisa M. Aranciagi z Museo Argentino de Ciencias Naturales w Buenos Aires.

Nazwa naukowa "Maip" nawiązuje do folkloru rdzennego patagońskiego ludu Aonikenk. Imię Maip nosiła mroczna postać, która miała przynosić śmierć, a pojawiała się w postaci mroźnego wiatru od strony Andów. Z kolei "macrothorax" odnosi się do dużej klatki piersiowej, której szerokość wynosiła ok. 1,2 m.



Przedstawiciele nowo odkrytego gatunku mierzyli ok. 9-10 m długości, czyli dużo więcej niż inne gatunki z rodzaju Megaraptor. Dinozaury tego gatunku zamieszkiwały 70 mln lat temu tropikalne lasy Ameryki Południowej, zanim jeszcze uformowały się Andy.