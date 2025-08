Nowe gatunki i wyzwania dla nauki

Ekspedycja zarejestrowała nieznane dotąd gatunki, w tym białe, kolczaste stworzenia z rodzaju Macellicephaloides grandicirra oraz gęste kolonie rurkowców osiągających nawet 30 cm długości. Zdaniem naukowców, odkrycie tak licznych i zróżnicowanych kolonii na tych głębokościach podważa dotychczasowe wyobrażenia o granicach życia na Ziemi.

To ekscytujące, zwłaszcza dla badacza głębin, móc zobaczyć miejsce, do którego człowiek nigdy wcześniej nie dotarł - mówi dla BBC News dr Xiaotong Peng, jeden z liderów ekspedycji. To wielka szansa na odkrycie czegoś nowego. To, co zobaczyliśmy, było naprawdę niezwykłe.