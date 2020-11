Zmysł węchu może przydawać się do współpracy. Potwierdzają to w badaniach na szczurach naukowcy z Uniwersytetów w Getyndze i Bernie oraz St. Andrews University. Okazuje się, że jeśli tylko szczur czuje zapach innego szczura, który akurat angażuje się we współpracę, sam staje się bardziej chętny do pomocy. Pierwszą pracę, która potwierdza, że zapach może mieć znaczenie dla altruistycznych zachowań, publikuje w najnowszym numerze czasopismo "Proceedings of the Royal Society B".

