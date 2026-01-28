Kosmiczny Teleskop Jamesa Webba przesuwa granice obserwowalnego Wszechświata. Dzięki jego aparaturze astronomowie potwierdzili istnienie niezwykle jasnej galaktyki MoM-z14, która powstała zaledwie 280 milionów lat po Wielkim Wybuchu. To przełomowe osiągnięcie nie tylko przesuwa granicę obserwowanego kosmosu, ale także stawia nowe pytania dotyczące tego, jak wyglądał Wszechświat u zarania swoich dziejów. Zespół pod kierunkiem badaczy z Massachusetts Institute of Technology (MIT) opublikował swoje odkrycie na łamach czasopisma "Open Journal of Astrophysics".

Szerokie pole widzenia ukazujące głęboką przestrzeń kosmiczną, usianą wieloma małymi galaktykami oraz kilkoma gwiazdami pierwszego planu. Powiększony jest obraz galaktyki MoM-z14, która wygląda jak rozmyta żółta plama z małym czerwonym obszarem u góry.

Galaktyka MoM-z14 została zidentyfikowana i potwierdzona dzięki zaawansowanym instrumentom JWST, w szczególności spektrografowi bliskiej podczerwieni NIRSpec. Jej światło podróżowało przez przestrzeń kosmiczną przez około 13,5 miliarda lat, co odpowiada przesunięciu ku czerwieni na poziomie 14,44. To oznacza, że obserwujemy galaktykę z okresu, gdy Wszechświat miał zaledwie 2 proc. swojego obecnego wieku.

Dzięki Teleskopowi Webba możemy spojrzeć dalej niż kiedykolwiek wcześniej, a to co widzimy nie przypomina niczego, czego się spodziewaliśmy. To ekscytujące wyzwanie - mówi pierwszy autor pracy, Rohan Naidu z Massachusetts Institute of Technology (MIT). Możemy na podstawie obrazów oszacować odległość galaktyk, ale musimy przeprowadzić dalsze badania spektroskopowe, by dokładnie wiedzieć, co widzimy i w jakiej chwili - dodaje Pascal Oesch z Uniwersytetu w Genewie w Szwajcarii, współkierujący badaniami.

MoM-z14

MoM-z14 należy do rosnącej grupy niezwykle jasnych galaktyk z wczesnego okresu istnienia Wszechświata. Ich liczba i jasność znacznie przewyższają wcześniejsze przewidywania teoretyczne. Badacze podkreślają, że obecność tak wielu jasnych galaktyk w młodym Wszechświecie stanowi poważne wyzwanie dla dotychczasowych modeli kosmologicznych.

Jedną z najbardziej intrygujących cech MoM-z14 jest wysoka zawartość azotu. To sugeruje, że procesy chemiczne zachodzące w pierwszych galaktykach były znacznie bardziej złożone, niż dotąd sądzono. Tradycyjne modele zakładają, że tak duże ilości azotu mogły powstać dopiero po wielu pokoleniach gwiazd. Tymczasem MoM-z14 istniała zbyt wcześnie, by taki proces mógł zajść w znany sposób. Jedna z hipotez zakłada, że w bardzo gęstym środowisku wczesnego Wszechświata mogły powstawać supermasywne gwiazdy, zdolne do produkcji znacznie większych ilości azotu niż gwiazdy obecnie obserwowane w naszej galaktyce.

Epoka rejonizacji

Obserwacje MoM-z14 dostarczają również cennych informacji na temat tzw. epoki rejonizacji, okresu, w którym pierwsze gwiazdy i galaktyki zaczęły emitować promieniowanie o tak wysokiej energii, że mogło ono rozproszyć gęstą mgłę wodoru wypełniającą młody Wszechświat. Dzięki temu światło mogło swobodnie podróżować przez kosmos, docierając aż do naszych teleskopów. Jednym z głównych celów misji JWST było właśnie określenie przebiegu i czasu trwania tego przełomowego etapu w historii Wszechświata. Galaktyka MoM-z14, dzięki swoim właściwościom, stanowi kolejny ważny punkt odniesienia w badaniu tej epoki.

Istnieje rosnąca przepaść między teorią a wynikami obserwacji wczesnego Wszechświata, co stawia przed nami intrygujące pytania do dalszych badań - mówi Jacob Shen, doktorant z MIT i członek zespołu badawczego. Jeszcze przed wystrzeleniem teleskopu Webba pojawiały się sygnały, że wczesny Wszechświat doświadczył czegoś bardzo nieoczekiwanego. Kosmiczny Teleskop Hubble’a odkrył jasną galaktykę GN-z11, istniejącą 400 milionów lat po Wielkim Wybuchu. Webb potwierdził odległość tej galaktyki, wówczas najdalszej, jaka kiedykolwiek została zaobserwowana. Od tego czasu Webb kontynuuje przesuwanie granic w przestrzeni i czasie, odkrywając kolejne zaskakująco jasne galaktyki, takie jak GN-z11. To niezwykle ekscytujący czas, gdy Webb odsłania wczesny Wszechświat jak nigdy dotąd i pokazuje nam, ile jeszcze pozostaje do odkrycia - dodaje należąca do zespołu badawczego Yijia Li, absolwentka Pennsylvania State University.