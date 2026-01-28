Policjanci Wydziału do walki z Przestępczością Narkotykową Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie zatrzymali sześć osób. Gang od prawie roku rozprowadzał narkotyki w Małopolsce, m.in. w Chrzanowie i Krakowie.

Policja / Shutterstock

Policjanci wpadli na trop grupy przestępczej trudniącej się przemytem i handlem narkotykami. Gangiem dowodzić mieli dwaj mężczyźni w wieku 35 i 37 lat.

W zeszłym tygodniu, 19 stycznia, zatrzymano ich w samochodzie, który posiadał utracone zagraniczne (czeskie) numery rejestracyjne. Kierowca miał sądowy zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych i - jak wykazało badanie - był pod wpływem amfetaminy. Dodatkowo w samochodzie posiadał prawie litr płynnej amfetaminy.

Podczas przeszukania miejsca zamieszkana jednego z zatrzymanych znaleziono znaczne ilości środków odurzających i substancji psychotropowych. Zabezpieczono również 12 telefonów komórkowych, z których jeden był poszukiwany w związku z oszustwem dokonanym w przeszłości.

Następnego dnia, 20 stycznia, śledczy zatrzymali kolejne osoby. Ci rozprowadzali środki odurzające m.in. w Chrzanowie, w Krakowie i ościennych miejscowościach. To była już kolejna siatka dilerów, która zaopatrywała się u tych dwóch dowodzących. To trzej mężczyźni w wieku 47, 37 i 26 lat i jedna 40-letnia kobieta - mówi asp. Anna Zbroja-Zagórska z Komendy Wojewódzkiej Policji w Krakowie.

Wobec podejrzanego 35-latka, sąd zastosował środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesięcy, pozostali podejrzani otrzymali dozory policyjne i zakaz opuszczania kraju.

Śledczy nie wykluczają kolejnych zatrzymań.