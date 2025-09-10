Naukowcy analizujący próbki pobrane przez łazik Perseverance w kraterze Jezero odkryli minerały, które na Ziemi często powstają w wyniku aktywności mikroorganizmów. To jedno z najważniejszych dotychczasowych odkryć sugerujących, że na Marsie mogło istnieć życie. Badacze podkreślają jednak, że nie można wykluczyć niebiologicznego pochodzenia tych związków.
Łazik Perseverance, który od 2021 roku eksploruje dno dawnego jeziora w kraterze Jezero, pobrał próbkę skały z formacji Bright Angel. To miejsce, gdzie miliardy lat temu osadzały się muły i żwiry niesione przez wodę. W próbce, nazwanej "Sapphire Canyon", naukowcy zidentyfikowali dwa minerały: wiwianit (fosforan żelaza) i greigit (siarczek żelaza).
Na Ziemi minerały takie jak wiwianit i greigit często powstają w wyniku reakcji chemicznych zachodzących w obecności materii organicznej i mikroorganizmów. "Te reakcje, łączące materię organiczną i związki chemiczne w mule, są często napędzane przez aktywność mikrobów" - wyjaśnia prof. Joel Hurowitz z Uniwersytetu Stony Brook, główny autor publikacji w czasopiśmie "Nature".
Badacze podkreślają, że podobne procesy na Ziemi są efektem metabolizmu mikroorganizmów, które konsumują materię organiczną i wytwarzają nowe minerały jako produkt uboczny.
Mimo ekscytujących wyników, naukowcy zachowują ostrożność. "Nie możemy wykluczyć, że podobne minerały mogły powstać na drodze czysto chemicznych reakcji, bez udziału życia" - zaznacza Hurowitz. Dane z łazika nie pozwalają jednoznacznie rozstrzygnąć, czy odkryte minerały są śladem dawnej aktywności biologicznej, czy efektem procesów niebiologicznych.
Krater Jezero to miejsce, gdzie ponad 3,5 miliarda lat temu istniało jezioro zasilane przez rzeki. Perseverance od początku misji zbiera próbki skał i regolitu, analizując je pod kątem obecności potencjalnych biosygnatur. Próbka "Sapphire Canyon" została pobrana w lipcu 2024 roku z obrzeży dawnej doliny rzecznej Neretva Vallis.
Naukowcy podkreślają, że ostateczne rozstrzygnięcie, czy minerały z Marsa są śladem życia, będzie możliwe dopiero po sprowadzeniu próbek na Ziemię i przeprowadzeniu szczegółowych analiz laboratoryjnych. "To odkrycie daje nam nowe hipotezy do przetestowania i przybliża nas do odpowiedzi na pytanie, czy Mars był kiedyś zamieszkany" - podsumowuje prof. Hurowitz.