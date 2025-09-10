Naukowcy analizujący próbki pobrane przez łazik Perseverance w kraterze Jezero odkryli minerały, które na Ziemi często powstają w wyniku aktywności mikroorganizmów. To jedno z najważniejszych dotychczasowych odkryć sugerujących, że na Marsie mogło istnieć życie. Badacze podkreślają jednak, że nie można wykluczyć niebiologicznego pochodzenia tych związków.

Łazik Perseverance odkrył potencjalne ślady dawnego życia w kraterze Jezero na Marsie / NASA/JPL-Caltech/Science Photo Library/East News / East News

Łazik Perseverance, który od 2021 roku eksploruje dno dawnego jeziora w kraterze Jezero, pobrał próbkę skały z formacji Bright Angel. To miejsce, gdzie miliardy lat temu osadzały się muły i żwiry niesione przez wodę. W próbce, nazwanej "Sapphire Canyon", naukowcy zidentyfikowali dwa minerały: wiwianit (fosforan żelaza) i greigit (siarczek żelaza).

Na Ziemi minerały takie jak wiwianit i greigit często powstają w wyniku reakcji chemicznych zachodzących w obecności materii organicznej i mikroorganizmów. "Te reakcje, łączące materię organiczną i związki chemiczne w mule, są często napędzane przez aktywność mikrobów" - wyjaśnia prof. Joel Hurowitz z Uniwersytetu Stony Brook, główny autor publikacji w czasopiśmie "Nature".

Badacze podkreślają, że podobne procesy na Ziemi są efektem metabolizmu mikroorganizmów, które konsumują materię organiczną i wytwarzają nowe minerały jako produkt uboczny.

Mimo ekscytujących wyników, naukowcy zachowują ostrożność. "Nie możemy wykluczyć, że podobne minerały mogły powstać na drodze czysto chemicznych reakcji, bez udziału życia" - zaznacza Hurowitz. Dane z łazika nie pozwalają jednoznacznie rozstrzygnąć, czy odkryte minerały są śladem dawnej aktywności biologicznej, czy efektem procesów niebiologicznych.

Mars – planeta w przeszłości pełna wody

Krater Jezero to miejsce, gdzie ponad 3,5 miliarda lat temu istniało jezioro zasilane przez rzeki. Perseverance od początku misji zbiera próbki skał i regolitu, analizując je pod kątem obecności potencjalnych biosygnatur. Próbka "Sapphire Canyon" została pobrana w lipcu 2024 roku z obrzeży dawnej doliny rzecznej Neretva Vallis.

Naukowcy podkreślają, że ostateczne rozstrzygnięcie, czy minerały z Marsa są śladem życia, będzie możliwe dopiero po sprowadzeniu próbek na Ziemię i przeprowadzeniu szczegółowych analiz laboratoryjnych. "To odkrycie daje nam nowe hipotezy do przetestowania i przybliża nas do odpowiedzi na pytanie, czy Mars był kiedyś zamieszkany" - podsumowuje prof. Hurowitz.