Na Słońcu doszło do silnego rozbłysku, czego efektem były zakłócenia w działaniu satelitów, GPS oraz spektakularne zorze polarne, widoczne nawet z terenów Polski. Według astronomów, których cytuje CNN, to najsilniejsza od dwóch dekad burza słoneczna.

/ Shutterstock

W Ziemie uderzyła najsilniejsza od 20 lat burza słoneczna.

W najbliższych dniach możliwe są kolejne silne rozbłyski słoneczne.

Do Ziemi dotarła najsilniejsza od ponad 20 lat burza słoneczna - informuje CNN. Według amerykańskiego Centrum Prognozowania Pogody Kosmicznej (SWPC) ostatni raz tak silne zjawisko odnotowano w październiku 2003 roku.

Zakłócenia

Skutki burzy mogą dotknąć przede wszystkim satelitów, systemów GPS oraz lotnictwa, zwłaszcza na trasach przez bieguny. Wzrasta także ryzyko dla astronautów przebywających na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, którzy w razie potrzeby mogą schronić się w lepiej osłoniętych częściach stacji.

W przeszłości podobne burze prowadziły do przerw w dostawie prądu, jak miało to miejsce chociażby w Szwecji w 2003 roku, oraz uszkodzeń transformatorów w Afryce Południowej.

Zorze polarne

Jednym z najbardziej widowiskowych skutków burzy słonecznej są zorze polarne. Po niedawnej burzy spektakl na niebie był widoczny nawet z terenów naszego kraju. Co więcej, w większości kraju niebo było tej nocy bezchmurne, dlatego niektórym naszym Słuchaczom i Czytelnikom udało się uwiecznić zorzę na zdjęciach.

Możliwe kolejne rozbłyski

Specjaliści podkreślają, że aktywność słoneczna utrzymuje się na wysokim poziomie. W najbliższym tygodniu możliwe są kolejne rozbłyski i koronalne wyrzuty masy skierowane w stronę Ziemi, co może prowadzić do dalszych zjawisk geomagnetycznych.