W najbliższych dniach nocne niebo zamieni się w prawdziwy teatr natury. Przed nami wyjątkowe zjawisko astronomiczne – maksimum roju Perseidów, jednego z najbardziej widowiskowych i najczęściej obserwowanych rojów meteorów. Tegoroczna kulminacja przypada na noc z 12 na 13 sierpnia, kiedy to – przy sprzyjających warunkach – można dostrzec nawet 100 spadających gwiazd w ciągu jednej godziny.

Nadchodzi noc spadających gwiazd (zdj. ilustracyjne) / Shutterstock

Perseidy to jeden z najbardziej znanych rojów meteorów, aktywny każdego roku od 17 lipca do 24 sierpnia. Ich źródłem są drobiny pyłu pozostawione przez kometę Swift-Tuttle, które wpadając w ziemską atmosferę z ogromną prędkością, tworzą jasne, świetliste ślady na niebie.

Większość z tych drobinek ma miniaturowe rozmiary, choć oczywiście czasami zdarzają się większe (tj. wielkości kamyka) i wtedy możemy zaobserwować je w postaci bolidów. W praktyce nie widzimy jednak meteoru wpadającego w atmosferę, a nasza planeta wlatuje z olbrzymią prędkością w chmurę złożoną z drobin pyłu - odłamków z komety Swift-Tuttle - a te gdy spalają się w naszej atmosferze, jonizują jej gazy, co produkuje charakterystyczny świetlny ślad na niebie. Ten ślad nazywamy często "spadającą gwiazdą" - tłumaczy Bogna Pazderska, specjalista ds. naukowych w zakresie astronomii w Hevelianum w rozmowie z portalem trójmiasto.pl.

Maksimum aktywności Perseidów przypada w tym roku na noc z 12 na 13 sierpnia. To właśnie wtedy, przy sprzyjających warunkach pogodowych, można zobaczyć nawet 100 meteorów na godzinę. To zjawisko fascynowało ludzi już od tysięcy lat - pierwsze udokumentowane obserwacje Perseidów pochodzą ze starożytnych Chin z czasów dynastii Han, z 36 roku naszej ery.

Gdzie i jak najlepiej obserwować Perseidy?

Perseidów najlepiej szukać w bliższych i dalszych okolicach gwiazdozbioru Perseusza - gwiazdozbioru, z którego zdają się "wylatywać". Jeśli noc jest ciemna i mamy dobry wzrok, to w maksimum, tj. w nocy z 12/13 sierpnia, możemy zaobserwować nawet 100 meteorów w ciągu godziny - podkreśla Bogna Pazderska.

Warto pamiętać, że w tym roku obserwacje mogą być nieco utrudnione przez blask Księżyca, który kilka dni wcześniej osiągnął pełnię. Mimo to, przy odpowiednim wyborze miejsca i odrobinie cierpliwości, można liczyć na niezapomniane wrażenia.

Aby w pełni wykorzystać potencjał sierpniowych nocy, warto pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim należy wybrać miejsce oddalone od miejskich świateł, zabrać ze sobą koc lub leżak oraz ciepłe ubranie. Warto także uzbroić się w cierpliwość - najlepsze efekty przynosi dłuższa obserwacja nieba, najlepiej w godzinach po północy, kiedy radiant Perseidów znajduje się wysoko nad horyzontem.

Nie potrzeba specjalistycznego sprzętu - meteory najlepiej obserwować gołym okiem. Miłośnicy astronomii mogą jednak zabrać ze sobą lornetkę lub teleskop.