Już teraz na nocnym niebie można podziwiać spektakularne zjawisko – meteory z roju Perseidów. Kulminacja tego widowiska nastąpi we wtorek, 12 sierpnia. W całej Polsce szykują się liczne pikniki astronomiczne, podczas których miłośnicy kosmosu będą mogli wspólnie obserwować "spadające gwiazdy".

Przed nami noc spadających gwiazd / Shutterstock

Perseidy zostawią świetliste ślady na niebie

Perseidy to jeden z najbardziej znanych i najaktywniejszych rojów meteorów, który każdego roku przyciąga wzrok tysięcy obserwatorów. Aktywność tego roju trwa od 17 lipca do 24 sierpnia, a maksimum przypada na noc z 12 na 13 sierpnia. W tym czasie można zobaczyć nawet do 100 meteorów na godzinę. Niestety, w tym roku obserwacje mogą być nieco utrudnione przez blask Księżyca, który kilka dni wcześniej osiągnął pełnię.

Za pojawienie się Perseidów odpowiada kometa 109P/Swift-Tuttle. Meteory z tego roju są wyjątkowo szybkie i jasne, często pozostawiając po sobie świetliste ślady. W szczycie aktywności radiant Perseidów znajduje się w gwiazdozbiorze Perseusza.

Noc spadających gwiazd / Adam Ziemienowicz

Nie tylko Perseidy

Sierpień to prawdziwe święto dla miłośników astronomii. Oprócz Perseidów, na niebie można zaobserwować także inne roje meteorów. Do najważniejszych należą:

Południowe delta Akwarydy - aktywne od 12 lipca do 23 sierpnia, z maksimum 31 lipca (do 25 meteorów na godzinę). Rój ten znany jest od starożytności i związany z kometą P/2008 Y12 (SOHO)

Alfa Kaprikornidy - widoczne od 3 lipca do 15 sierpnia, z maksimum 31 lipca (do 5 meteorów na godzinę), powiązane z kometą 169P/NEAT.

Eta Erydanidy - aktywne od 31 lipca do 19 sierpnia, maksimum 7 sierpnia (do 3 meteorów na godzinę), związane z kometą C/1852K1 (Chacornac).

Kappa Cygnidy - obserwowalne od 3 do 29 sierpnia, maksimum 16 sierpnia (do 3 meteorów na godzinę), przypuszczalnie związane z planetoidą 2002 GJ8.

Aurygidy - pojawiają się pod koniec sierpnia, maksimum 1 września (do 10 meteorów na godzinę), związane z kometą C/1911 N1 (Kiess).

Oprócz wymienionych, aktywnych jest także kilka mniejszych rojów oraz tzw. Strumień Przeciwsłoneczny.



Pikniki astronomiczne i wspólne obserwacje

Tradycyjnie okres maksimum Perseidów nazywany jest nocami spadających gwiazd. W wielu miejscach w Polsce organizowane są pikniki astronomiczne, podczas których można wspólnie obserwować niebo, korzystać z teleskopów i uczestniczyć w warsztatach. W Warszawie, na terenie przy Centrum Nauki Kopernik i Planetarium, od godziny 21:00 do północy, przewidziano liczne atrakcje: rozmowy z ekspertami, obserwacje planet i konstelacji, warsztaty rozpoznawania meteorytów oraz inne kosmiczne niespodzianki.



Jak najlepiej obserwować meteory?

Do obserwacji meteorów nie potrzeba specjalistycznego sprzętu. Wystarczy znaleźć miejsce z szerokim widokiem na niebo, z dala od miejskich świateł i zabudowań. Najlepiej patrzeć nie bezpośrednio na radiant roju, ale nieco obok niego. Kluczowe są bezchmurne warunki - tylko wtedy można liczyć na prawdziwy spektakl "spadających gwiazd".