Na niebie można już obserwować pierwsze meteory z roju Perseidów. Kulminacja tego widowiskowego zjawiska nastąpi 12 sierpnia, a w całej Polsce z tej okazji odbędą się liczne pikniki astronomiczne. W tym roku obserwacje może jednak utrudnić blask Księżyca.

Noc spadających gwiazd coraz bliżej. Perseidy już widoczne na polskim niebie / Shutterstock

Perseidy to jeden z najbardziej znanych i najintensywniejszych rojów meteorów, aktywny od 17 lipca do 24 sierpnia. W okresie maksimum, przypadającym na noc z 12 na 13 sierpnia, można dostrzec nawet 100 meteorów na godzinę.

Meteory, potocznie nazywane "spadającymi gwiazdami", to zjawiska świetlne powstające podczas spalania drobin materii kosmicznej w ziemskiej atmosferze. W przypadku rojów meteorów, ich źródło - tzw. radiant - znajduje się w konkretnym gwiazdozbiorze. Dla Perseidów jest to Perseusz.

Za powstanie Perseidów odpowiada kometa 109P/Swift-Tuttle. Rój ten znany jest od starożytności i charakteryzuje się szybkimi, jasnymi meteorami, które często pozostawiają na niebie widoczne ślady. W szczytowym momencie meteory mogą pojawiać się nawet w grupach po kilkanaście w ciągu kilku minut.

Nie tylko Perseidy

Sierpień to czas aktywności także innych rojów meteorów. Południowe delta Akwarydy, widoczne od 12 lipca do 23 sierpnia, osiągają maksimum 31 lipca, kiedy można zobaczyć do 25 meteorów na godzinę. Alfa Kaprikornidy, związane z kometą 169P/NEAT, mają swoje maksimum również 31 lipca, choć ich aktywność jest znacznie mniejsza - do 5 zjawisk na godzinę.

Kolejne roje, takie jak Eta Erydanidy (maksimum 7 sierpnia), kappa Cygnidy (maksimum 16 sierpnia) czy Aurygidy (maksimum 1 września), oferują mniejszą liczbę zjawisk, ale dla miłośników astronomii mogą być ciekawym uzupełnieniem sierpniowych obserwacji.

/ Adam Ziemienowicz, Maciej Zieliński / PAP

Jak obserwować meteory?

Do obserwacji meteorów nie potrzeba specjalistycznego sprzętu. Wystarczy znaleźć miejsce z szerokim widokiem na niebo, z dala od miejskich świateł i przesłaniających widok drzew czy budynków. Najlepiej patrzeć nieco obok radiantu roju, a nie bezpośrednio na niego. Kluczowe są bezchmurne niebo i cierpliwość - meteory mogą pojawiać się w różnych miejscach na niebie.

Tradycyjnie okres maksimum Perseidów nazywany jest nocami spadających gwiazd. W wielu miejscach w Polsce organizowane są wtedy pikniki astronomiczne, podczas których można wspólnie podziwiać to niezwykłe zjawisko. Na uwadze trzeba mieć jednak fakt, że obserwowanie w tym roku spadających gwiazd może być utrudnione. Przeszkadzać będzie blask Księżyca, mającego pełnię kilka dni wcześniej.