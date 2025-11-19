Pasożytnicza mrówka Lasius orientalis potrafi manipulować robotnicami innego gatunku, by te zabiły własną królową. Odkrycie naukowców rzuca nowe światło na złożone i bezwzględne mechanizmy walki o władzę w świecie owadów społecznych.

/ Shutterstock

Pasożytnicza mrówka Lasius orientalis manipuluje robotnicami innego gatunku, by zabiły własną królową.

Po śmierci królowej matki, pasożytnicza królowa przejmuje władzę w kolonii i składa własne jaja.

Strategia ta pozwala uniknąć ryzyka i wysiłku związanego z budową nowej kolonii.

W świecie mrówek, pszczół i os pasożytnictwo społeczne nie jest rzadkością. Niektóre gatunki wykorzystują pracę innych, zmuszając je do wychowywania swojego potomstwa lub nawet porywając larwy, by uczynić z nich niewolników. Jednak najnowsze badania pokazują, że niektóre mrówki posuwają się jeszcze dalej, stosując wyrafinowane strategie manipulacji.

Podstęp zamiast otwartego ataku

Dotychczas sądzono, że przejęcie kolonii przez obcą królową polega na bezpośredniej walce i zabiciu dotychczasowej władczyni. Teraz okazuje się, że pasożytnicza królowa Lasius orientalis działa znacznie sprytniej. Zamiast ryzykować własne życie w walce, manipuluje robotnicami, by to one zabiły swoją matkę - prawowitą królową.

Atakująca królowa najpierw wkrada się do obcej kolonii, maskując swój zapach, by nie wzbudzić podejrzeń. Następnie dostaje się do komnaty królowej i spryskuje ją specjalną cieczą. Substancja ta sprawia, że dotychczasowa królowa zaczyna pachnieć jak intruz. To wywołuje agresję robotnic, które atakują i zabijają własną matkę. Pasożytnicza królowa w tym czasie ucieka, by po pewnym czasie wrócić i przejąć władzę w osieroconej kolonii.

Skuteczna i bezpieczna strategia

Dzięki tej taktyce pasożytnicza królowa unika ryzyka i wysiłku związanego z zakładaniem nowej kolonii od podstaw. Naukowcy podkreślają, że manipulacja robotnicami jest znacznie skuteczniejsza niż otwarty atak - w bezpośredniej walce robotnice mogłyby stanąć po stronie swojej matki. Podstęp pozwala uzurpatorce przejąć władzę niemal bez walki.