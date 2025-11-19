Pasożytnicza mrówka Lasius orientalis potrafi manipulować robotnicami innego gatunku, by te zabiły własną królową. Odkrycie naukowców rzuca nowe światło na złożone i bezwzględne mechanizmy walki o władzę w świecie owadów społecznych.
- Pasożytnicza mrówka Lasius orientalis manipuluje robotnicami innego gatunku, by zabiły własną królową.
- Po śmierci królowej matki, pasożytnicza królowa przejmuje władzę w kolonii i składa własne jaja.
- Strategia ta pozwala uniknąć ryzyka i wysiłku związanego z budową nowej kolonii.
W świecie mrówek, pszczół i os pasożytnictwo społeczne nie jest rzadkością. Niektóre gatunki wykorzystują pracę innych, zmuszając je do wychowywania swojego potomstwa lub nawet porywając larwy, by uczynić z nich niewolników. Jednak najnowsze badania pokazują, że niektóre mrówki posuwają się jeszcze dalej, stosując wyrafinowane strategie manipulacji.
Dotychczas sądzono, że przejęcie kolonii przez obcą królową polega na bezpośredniej walce i zabiciu dotychczasowej władczyni. Teraz okazuje się, że pasożytnicza królowa Lasius orientalis działa znacznie sprytniej. Zamiast ryzykować własne życie w walce, manipuluje robotnicami, by to one zabiły swoją matkę - prawowitą królową.
Atakująca królowa najpierw wkrada się do obcej kolonii, maskując swój zapach, by nie wzbudzić podejrzeń. Następnie dostaje się do komnaty królowej i spryskuje ją specjalną cieczą. Substancja ta sprawia, że dotychczasowa królowa zaczyna pachnieć jak intruz. To wywołuje agresję robotnic, które atakują i zabijają własną matkę. Pasożytnicza królowa w tym czasie ucieka, by po pewnym czasie wrócić i przejąć władzę w osieroconej kolonii.
Dzięki tej taktyce pasożytnicza królowa unika ryzyka i wysiłku związanego z zakładaniem nowej kolonii od podstaw. Naukowcy podkreślają, że manipulacja robotnicami jest znacznie skuteczniejsza niż otwarty atak - w bezpośredniej walce robotnice mogłyby stanąć po stronie swojej matki. Podstęp pozwala uzurpatorce przejąć władzę niemal bez walki.