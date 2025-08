Airfryer, czyli frytkownica na gorące powietrze, szturmem zdobywa polskie kuchnie. Pozwala przygotować chrupiące dania z minimalną ilością tłuszczu, ale nie wszystko, co jemy na co dzień, nadaje się do przyrządzania w tym urządzeniu. Sprawdź, czego lepiej nie wkładać do airfryera, by uniknąć rozczarowania, dymu, a nawet zagrożenia pożarowego!

Airfryer w Twojej kuchni? Tych produktów lepiej unikaj (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Airfryer - zdrowa alternatywa czy pułapka?

Frytkownica na gorące powietrze jest prawdziwym hitem wśród osób, które cenią zdrowe gotowanie. Dzięki niej można zapomnieć o litrach tłuszczu i cieszyć się pysznymi frytkami, chrupiącym kurczakiem czy warzywami w wersji fit. Jednak choć airfryer wydaje się urządzeniem niemal do wszystkiego, niektóre produkty mogą sprawić więcej problemów niż korzyści. Dlaczego? Przede wszystkim chodzi o bezpieczeństwo, smak i... czystość urządzenia!

Tłuste mięsa - dym, brud i ryzyko pożaru

Miłośnicy soczystego boczku, steków czy antrykotu powinni zachować szczególną ostrożność. Tłuste kawałki mięsa podczas podgrzewania w airfryerze wydzielają sporo tłuszczu, który może kapać na dno urządzenia, wywołując intensywny dym, a w skrajnych przypadkach nawet pożar. Jeśli już zdecydujesz się na smażenie tłustszych mięs, koniecznie użyj specjalnych akcesoriów - pokrywek lub osłon przeciwpryskowych. To nie tylko zmniejszy ryzyko zabrudzenia, ale i zadba o bezpieczeństwo kuchni.

Warzywa i owoce z wysoką zawartością wody - papka zamiast chrupkości

Nie każdy rodzaj warzyw lub owoców sprawdzi się we frytkownicy na gorące powietrze. Ogórki, arbuzy, szpinak czy jarmuż to przykłady produktów, które w airfryerze tracą swoją strukturę i zamieniają się w nieapetyczną papkę. Co więcej, lekkie liście mogą łatwo zostać porwane przez silny strumień powietrza i wpaść na element grzewczy, co grozi ich przypaleniem i wydzieleniem nieprzyjemnego zapachu.

Pieczywo - tost i cienkie kromki w niebezpieczeństwie

Chrupiące tosty z frytkownicy? Lepiej uważać! Lekkie pieczywo, takie jak chleb tostowy czy cienko pokrojone kromki, mogą zostać zassane przez wentylator urządzenia i trafić prosto na rozgrzany element grzewczy. Skutek? Spalenizna, dym i potencjalne uszkodzenie sprzętu.

Duże kawałki mięsa - nie zawsze równomiernie upieczone

Airfryer świetnie radzi sobie z małymi porcjami, ale pieczeń czy cały kurczak to już spore wyzwanie. Urządzenie może nie być w stanie równomiernie upiec dużych kawałków mięsa - na zewnątrz będą chrupiące, ale w środku mogą pozostać surowe. To nie tylko kwestia smaku, ale i zdrowia - niedopieczone mięso może być niebezpieczne ze względu na ryzyko salmonelli. Jeśli już eksperymentujesz z dużymi porcjami, pamiętaj, by sprawdzić, czy temperatura wewnątrz mięsa przekroczyła 75 stopni Celsjusza.

Popcorn? Sprawdź instrukcję!

Niektóre frytkownice na gorące powietrze mają funkcję przygotowywania popcornu, ale nie wszystkie! Zanim wrzucisz ziarna kukurydzy do swojego airfryera, koniecznie sprawdź instrukcję obsługi. Nieodpowiednia temperatura lub zbyt mała moc mogą sprawić, że popcorn się nie zrobi, a urządzenie się zabrudzi.

Serowe przekąski - tłuszcz, który potrafi narobić szkód

Paluszki mozzarelli, halloumi czy inne przekąski z dużą ilością sera to kolejna kategoria produktów, które mogą sprawić problem w airfryerze. Wysoka temperatura sprawia, że ser się topi i wypływa, co skutkuje silnym zabrudzeniem wnętrza urządzenia. Tłuszcz pryskający na spiralę grzewczą to nie tylko trudny do usunięcia brud, ale i źródło dymu.

Airfryer to nie wszystkożerny sprzęt!

Frytkownica na gorące powietrze to prawdziwy sprzymierzeniec w kuchni, ale nie jest urządzeniem uniwersalnym. Zanim wrzucisz do niej kolejny produkt, zastanów się, czy na pewno się do tego nadaje. Unikniesz nie tylko rozczarowania, ale i potencjalnych problemów ze sprzętem. Airfryer to świetny sposób na szybkie i zdrowe gotowanie - pod warunkiem, że korzystasz z niego rozsądnie!