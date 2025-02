Miłośnicy astronomii będą mieli w najbliższe wieczory okazję obserwacji, by stać się świadkami rzadkiego zjawiska na nocnym niebie. Siedem planet naszego Układu Słonecznego - Mars, Jowisz, Uran, Wenus, Neptun, Merkury i Saturn - ułożą się w tzw. paradę planetarną, oferując spektakularny widok. To zjawisko, które nie zdarza się często, będzie ostatnią tak dobrą okazją do obserwacji aż do 2040 roku.

Markury na zdjęciu ilustracyjnym / Shutterstock Najlepszy moment na podziwianie tego kosmicznego spektaklu przypada tuż po zachodzie Słońca we wtorek, środę i czwartek - pisze BBC. Cztery planety: Merkury, Wenus, Jowisz i Mars będzie można dostrzec gołym okiem. Saturn będzie widoczny nieco gorzej, gdyż będzie znajdował się nisko nad horyzontem. Aby zobaczyć pozostałe dwie planety: Uran i Neptun konieczny będzie teleskop albo bardzo dobra lornetka. Dr Edward Bloomer, astronom z Royal Observatory Greenwich, podkreśla w rozmowie z BBC, że kluczowe dla udanej obserwacji będą dobre warunki atmosferyczne i widoczność horyzontu. Szanse na zobaczenie wszystkich siedmiu planet naraz będziemy mieli jednak tylko przez chwilę. Tuż po zachodzie Słońca Saturn i Merkury również będą zachodzić, szybko znikną pod horyzontem. Później nadal będzie można oglądać Wenus, Jowisza i Marsa - dodaje dr Bloomer. Planety naszego Układu Słonecznego orbitują wokół Słońca w przybliżeniu w tej samej płaszczyźnie co Ziemia. Ponieważ krążą z różnymi prędkościami i na różnych dystansach od Słońca, zdarzają się momenty, kiedy z perspektywy Ziemi wydają się układać w jednej linii, tworząc spektakularny wizualnie pokaz, mimo że w przestrzeni kosmicznej dzielą je ogromne odległości. Dr Bloomer radzi, aby udać się w miejsce z dobrą widocznością horyzontu i minimalnym zanieczyszczeniem światłem. Jeśli wyjdziesz z mieszkania na zewnątrz, potrzebujesz czasu, aby dostosować się do poziomu światła. Daj sobie trochę czasu - twoje oczy potrzebują około pół godziny, aby w pełni się dostosować - mówi astronom. Zaleca także unikanie patrzenia w telefon, wygodne ułożenie się i zapewnienie sobie niezakłóconego widoku horyzontu. Nocne niebo w lutym / Mateusz Krymski / PAP Zobacz również: Rolnik znalazł na pastwisku naszyjnik sprzed 2,5 tys. lat

Kosmiczna sensacja. Deszcz meteorytów na Lubelszczyźnie

Odkryto kolejną tajemnicę imperium Hunów

A gdyby tak na plażę na Marsa?