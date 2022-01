Naukowcy z Instytutu Salk w La Jolla w Kalifornii i University of Groningen w Holandii odkryli nową, niezależną od insuliny ścieżkę kontroli poziomu glukozy we krwi. Na łamach czasopisma "Cell Metabolism" opisują, w jaki sposób hormon FGF1, podobnie jak insulina przyczynia się do obniżenia poziomu glukozy, blokując proces lipolizy, czyli rozkładu tłuszczów. Oba hormony działają jednak w inny sposób, co budzi nadzieję na to, że FGF1 może pomóc w bezpiecznej i skutecznej terapii cukrzycy typu 2 u osób, które cierpią z powodu oporności na insulinę.

