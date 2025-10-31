Prawdziwy skarb sprzed milionów lat! Naukowcy odnaleźli w bursztynie z Mjanmy najstarszą znaną larwę komara – z czasów, gdy po Ziemi stąpał Tyrannosaurus rex. Odkrycie to rzuca nowe światło na ewolucję tych owadów i udowadnia, że niektóre ich cechy pozostały niemal niezmienne przez blisko 100 milionów lat. Skamieniałość ta to nie tylko naukowy rarytas, ale też fascynująca opowieść o przetrwaniu i zmianach na naszej planecie.

99 milionów lat w bursztynie! Najstarsza larwa komara odkryta – co ujawnia niezwykłe znalezisko z czasów dinozaurów? / Shutterstock/André Amaral z Uniwersytetu w Monachium /

W Mjanmie odkryto 99-milionową larwę komara zachowaną w bursztynie - najstarszą tego typu znalezisko!

Larwa, nazwana Cretosabethes primaevus, jest bardzo podobna do współczesnych komarów, co zaskakuje naukowców.

To pierwsza larwa komara z okresu kredy znaleziona w bursztynie - wcześniej znano tylko dorosłe osobniki.

Bądź na bieżąco! Wejdź na stronę główną RMF24.pl

Skamieniałość jak z filmu – larwa komara sprzed 99 milionów lat

W regionie Kachin w Mjanmie, w kawałku bursztynu liczącym sobie aż 99 milionów lat, naukowcy natknęli się na coś, co określają mianem "rzadkiego szczęścia". To najstarsza znana larwa komara, która przetrwała do naszych czasów w niemal idealnym stanie - zamknięta w naturalnej kapsule z żywicy, która przez miliony lat twardniała, aż stała się bursztynem.

Skamieniałość, opisana jako nowy gatunek i rodzaj, otrzymała nazwę Cretosabethes primaevus. Jak podkreślają badacze, to pierwsza larwa komara z tego okresu zachowana w bursztynie - wcześniejsze odkrycia dotyczyły wyłącznie dorosłych osobników.

Ta skamieniałość jest wyjątkowa, ponieważ larwa jest bardzo podobna do współczesnych gatunków - w przeciwieństwie do wszystkich innych odkryć skamieniałości komarów z tego okresu - podkreśla dr André Amaral z Uniwersytetu Ludwika Maksymiliana w Monachium, główny autor badania opublikowanego w czasopiśmie "Gondwana Research".

Ewolucja komarów - więcej pytań niż odpowiedzi?

Cretosabethes primaevus została zaklasyfikowana do grupy Sabethini, która obejmuje także niektóre współczesne gatunki. Do tej pory większość znalezisk skamieniałości komarów z okresu kredy dotyczyła wymarłej linii Burmaculicinae. Nowa skamieniałość udowadnia jednak, że już wtedy istniały formy bardzo zbliżone do tych, które znamy obecnie.

Badacze podkreślają, że dotąd znane były tylko skamieniałości dorosłych komarów. Znalezienie larwy - młodej formy wyklutej z jaja - to dla naukowców prawdziwa gratka, a znalezienie jej w bursztynie to prawdziwy ewenement.

/ foto: Gondwana Research /

Wymagało to niezwykle rzadkiego splotu okoliczności - kropla żywicy musiała spaść prosto do niewielkiego zbiornika wodnego, w którym żyła larwa.

Przeszłość i przyszłość komarów - co jeszcze odkryjemy?

Nowe znalezisko ma ogromne znaczenie dla naukowców. Pozwala ono zawęzić moment pojawienia się komarów na Ziemi. Wcześniejsze badania sugerowały, że ewolucja tych owadów sięga okresu jury, czyli 201-145 milionów lat temu. Analizy DNA wskazują jednak, że komary mogły pojawić się już ponad 200 milionów lat temu.

To oznacza, że te niewielkie owady są prawdziwymi mistrzami przetrwania, a ich przystosowania okazały się niemal doskonałe.