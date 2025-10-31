Sorgo wraca do łask. Odporne na suszę i trudne warunki, bogate w składniki odżywcze i naturalnie bezglutenowe ziarno zdobywa coraz większą popularność wśród dietetyków i naukowców.

/ Shutterstock

Sorgo to starożytne, odporne na suszę zboże, bogate w składniki odżywcze.

Wspiera odporność, trawienie, stabilizuje poziom cukru we krwi i pomaga utrzymać uczucie sytości.

Jest naturalnie bezglutenowe i łatwe w przygotowaniu.

Może być wartościowym elementem diety osób dbających o zdrowie i środowisko.

Więcej ciekawych informacji z Polski i świata znajdziesz na RMF24.pl.

Sorgo to zboże pochodzące z Azji i Afryki, które do tej pory wykorzystywane było głównie jako pasza dla zwierząt lub surowiec do produkcji etanolu. W ostatnich latach coraz częściej trafia jednak na stoły osób dbających o zdrowie. Ziarna sorgo są małe, okrągłe i białe, a ich delikatny, orzechowy smak sprawia, że doskonale nadają się do wielu potraw - od sałatek, przez zupy, aż po wypieki bezglutenowe.

Odporność na wysokie temperatury i suszę

Jedną z największych zalet sorgo jest jego niezwykła odporność na trudne warunki klimatyczne. Roślina ta wymaga aż o 36 proc. mniej wody niż inne popularne zboża, a w USA ponad 90 proc. upraw nie wymaga dodatkowego nawadniania.

Dzięki temu sorgo jest nie tylko przyjazne środowisku, ale także stanowi cenne rozwiązanie dla rolnictwa w czasach zmian klimatycznych i coraz częstszych susz.

Skarbnica wartości odżywczych

Sorgo wyróżnia się bogactwem składników odżywczych. Zawiera aż 12 niezbędnych mikro- i makroelementów, w tym białko, błonnik, żelazo, magnez, selen, cynk i miedź. Dzięki temu wspiera:

Odporność - minerały i przeciwutleniacze pomagają w walce z chorobami przewlekłymi.

- minerały i przeciwutleniacze pomagają w walce z chorobami przewlekłymi. Trawienie - wysoka zawartość błonnika wspomaga pracę jelit i mikrobiom.

- wysoka zawartość błonnika wspomaga pracę jelit i mikrobiom. Poziom cukru we krwi - złożone węglowodany i błonnik stabilizują glikemię.

- złożone węglowodany i błonnik stabilizują glikemię. Nastrój - obecność tryptofanu wspiera produkcję serotoniny.

- obecność tryptofanu wspiera produkcję serotoniny. Uczucie sytości - białko i błonnik pomagają kontrolować apetyt.

Sorgo w diecie

Eksperci zalecają spożywanie od 1/2 do 1 szklanki gotowanego sorgo dwa do czterech razy w tygodniu. Ziarno to można gotować, prażyć jak popcorn, mielić na mąkę lub dodawać do wypieków. Sorgo świetnie sprawdza się w diecie bezglutenowej, a jego uniwersalność pozwala na szerokie zastosowanie w kuchni.

Chociaż sorgo jest bezpieczne dla większości osób, nadmierne spożycie błonnika może powodować wzdęcia lub bóle brzucha, zwłaszcza u osób z wrażliwym układem pokarmowym. Osoby z alergią na zboża powinny zachować ostrożność.