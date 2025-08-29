Coraz bardziej kwaśne wody oceaniczne mogą zagrażać przetrwaniu rekinów. Najnowsze badania pokazują, że zakwaszenie oceanów prowadzi do uszkodzeń ich zębów, co może mieć poważne konsekwencje dla całych ekosystemów morskich.

Żarłacz czarnopłetwy / Shutterstock

Zakwaszenie oceanów to proces, w którym pH wód morskich stopniowo spada, głównie z powodu emisji dwutlenku węgla przez człowieka. Obecnie średnie pH oceanów wynosi 8,1, jednak prognozy przewidują, że do 2300 roku może spaść nawet do 7,3. Oznacza to, że wody staną się niemal dziesięć razy bardziej kwaśne niż obecnie. To zjawisko budzi poważne obawy naukowców, którzy ostrzegają przed jego wpływem na życie morskie.

Zęby rekinów kontra zakwaszenie oceanów

Rekiny słyną z niezwykłej zdolności do wymiany zębów - nowe rosną przez całe życie, zastępując zużyte. Jednak najnowsze badania przeprowadzone przez zespół z Uniwersytetu Heinricha Heinego w Düsseldorfie, które ukazały się na łamach pisma "Frontiers in Marine Science" wskazują, że ta zdolność może nie wystarczyć w obliczu postępującego zakwaszenia oceanów. Eksperymenty wykazały, że zęby rekinów wystawione na działanie bardziej kwaśnej wody stają się kruche, słabsze i podatne na uszkodzenia.

Badacze przeanalizowali zęby żarłaczy czarnopłetwych, które były inkubowane w wodzie o różnych poziomach pH. Wyniki okazały się niepokojące. Zęby wystawione na bardziej kwaśną wodę wykazywały pęknięcia, ubytki, korozję korzeni oraz degradację struktury. Nawet umiarkowany spadek pH może negatywnie wpłynąć na gatunki rekinów o wolniejszym cyklu wymiany zębów, prowadząc do skumulowanych szkód w dłuższym okresie.

Konsekwencje dla ekosystemów morskich

Rekiny, jako jedne z najważniejszych drapieżników oceanicznych, odgrywają kluczową rolę w utrzymaniu równowagi w ekosystemach morskich. Uszkodzenia ich zębów mogą utrudnić im polowanie i przetrwanie, co może mieć daleko idące skutki dla całych sieci pokarmowych. Naukowcy podkreślają, że utrzymanie pH oceanów na obecnym poziomie jest kluczowe dla zachowania zdrowia morskich drapieżników i stabilności ekosystemów.

W dalszych badaniach naukowcy zamierzają dokładniej przyjrzeć się zmianom w zębach żywych rekinów, analizując ich wytrzymałość mechaniczną i skład chemiczny. Wyniki tych analiz mogą dostarczyć jeszcze więcej informacji na temat zagrożeń, jakie niesie ze sobą postępujące zakwaszenie oceanów.