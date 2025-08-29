31 sierpnia - jeśli do tego dnia prześlemy wniosek o wyprawkę szkolną w ramach programu Dobry Start, gwarantuje nam to wypłatę świadczenia do końca września. Przypomina o tym w piątek ZUS. Od 1 lipca wpłynęło już 2,8 mln wniosków o tzw. Dobry Start, czyli 300 plus, na ponad 4 mln uczniów. ZUS do tej pory wypłacił łącznie ponad 1 mld zł.

Wniosek Dobry Start 2025 najlepiej złożyć do 31 sierpnia - wtedy najszybciej dostaniesz pieniądze; zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Komu przysługuje Dobry Start 2025?

Świadczenie z programu Dobry Start, czyli dofinansowanie do wyprawki szkolnej dla dzieci, to dodatek w wysokości 300 zł. Przysługuje na każde uczące się w szkole dziecko w wieku od 7 do 20 lat, a jeśli ma orzeczoną niepełnosprawność – do ukończenia 24 lat. Nie można go dostać na dzieci, które uczą się w tzw. zerówkach, ani na studentów.

Wiek liczy się rocznikowo, co oznacza, że uczniowie ostatnich klas techników i liceów oraz szkół policealnych też są uprawnieni do świadczenia, jeśli ukończyli 20. albo 24. rok życia przed rozpoczęciem roku szkolnego.

300+ na wyprawkę szkolną

Rodzice i opiekunowie mogą otrzymać to coroczne wsparcie – bez względu na dochody i sytuację zawodową – na zakup podręczników, zeszytów, sprzętów i wyposażenia niezbędnego do nauki w szkołach podstawowych, liceach, szkołach policealnych oraz innych placówkach edukacyjnych.

Program Dobry Start cieszy się dużym zainteresowaniem. Do ZUS trafiło już 2,8 mln wniosków na ponad 4 mln uczniów. Wypłaty w całym kraju przekroczyły 1 mld zł – podkreślił rzecznik ZUS Karol Poznański.

Wniosek Dobry Start 2025

Przesłanie wniosku do 31 sierpnia gwarantuje wypłatę do końca września. ZUS przyjmuje wyłącznie wniosek elektroniczny. Można przesłać go przez aplikację mZUS, PUE/eZUS, bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Warto sprawdzić, czy PESEL dziecka, nazwa i adres szkoły oraz aktualny numer konta są poprawne.

Zawiadomienia również będą przekazywane elektronicznie. Informacja o przyznaniu świadczenia trafi do skrzynki odbiorczej na profilu na PUE/eZUS – również wtedy, gdy wniosek był złożony przez bankowość elektroniczną lub portal Emp@tia. Na PUE/eZUS znajdzie się też korespondencja (wezwanie do uzupełnienia wniosku lub załączników, informacja o przyznaniu świadczenia, decyzja odmowna).

Ostateczny termin na złożenie wniosku mija 30 listopada. Po tym czasie będzie można ubiegać się o tzw. 300 plus jedynie wtedy, gdy dziecko powyżej 20. roku życia otrzyma orzeczenie o niepełnosprawności po 30 listopada. W pozostałych przypadkach prawo do świadczenia wygaśnie. Świadczenie wypłacane jest wyłącznie na wskazany rachunek bankowy.

Dobry Start dla dzieci z Ukrainy

Od nowego roku szkolnego (2025/2026) obowiązuje zmiana, która dotyczy uchodźców z Ukrainy. Otrzymają oni świadczenie Dobry Start pod warunkiem, że dziecko uczy się w szkole, która należy do polskiego systemu oświaty.