Nowe badania wskazują, że osoby cierpiące na przewlekły ból często mają niedobory kluczowych witamin i minerałów. Jakie składniki warto uzupełnić i w jakich produktach je znaleźć?

/ Shutterstock

Przewlekły ból to problem, z którym zmaga się coraz więcej osób. Leki przeciwbólowe nie zawsze przynoszą oczekiwaną ulgę. Najnowsze badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych sugerują, że przyczyną utrzymującego się bólu mogą być niedobory konkretnych składników odżywczych. Ich wyniki ukazały się na łamach pisma "Pain Practice".

Niedobory mikroelementów a przewlekły ból

Naukowcy z University of Arizona przeanalizowali tysiące parametrów krwi zarówno u osób zdrowych, jak i tych cierpiących na różne rodzaje bólu. Zbadali poziom mikroelementów w surowicy u osób z przewlekłym bólem i podzielili je na osoby z bólem umiarkowanym oraz bólem silnym. Pogrupowali też uczestników badania według pochodzenia czy płci. Wyniki pokazały, że osoby z przewlekłym bólem znacznie częściej mają niedobory takich mikroelementów jak witamina D, witamina B12, kwas foliowy (witamina B9), magnez oraz witamina C. Badanie wykazało, że szczególnie u osób z silnym bólem występuje niedobór kilku składników jednocześnie. Najczęściej brakuje:

Witaminy D - jej niedobór stwierdzono u większości badanych z przewlekłym bólem ,

, Witaminy B12 - szczególnie ważna dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego ,

, Kwasu foliowego (witaminy B9) - niezbędny dla regeneracji komórek ,

, Magnezu - wpływa na pracę mięśni i układu nerwowego ,

, Witaminy C (kwasu askorbinowego) - jej niedobór częściej dotyczy mężczyzn z przewlekłym bólem.

Co ciekawe, u Azjatek z silnym bólem zaobserwowano wyjątkowo wysoki poziom witaminy B12, co pokazuje, że potrzeby organizmu mogą się różnić w zależności od pochodzenia i stylu życia.

Jak uzupełnić niedobory?

Eksperci podkreślają, że w wielu przypadkach wystarczy prosta zmiana diety, by poprawić samopoczucie i zmniejszyć dolegliwości bólowe. Oto produkty, które warto włączyć do codziennego jadłospisu:

Witamina D: tłuste ryby morskie (łosoś, śledź, makrela), a w razie potrzeby suplementacja pod kontrolą lekarza,

(łosoś, śledź, makrela), a w razie potrzeby suplementacja pod kontrolą lekarza, Kwas foliowy (B9): zielone warzywa liściaste , takie jak szpinak, jarmuż, roszponka czy rukola,

, takie jak szpinak, jarmuż, roszponka czy rukola, Witamina B12: mięso, ryby, jaja, produkty mleczne ; osoby na diecie wegańskiej powinny rozważyć suplementację,

; osoby na diecie wegańskiej powinny rozważyć suplementację, Magnez: produkty pełnoziarniste, rośliny strączkowe, orzechy, nasiona, zielone warzywa, woda mineralna bogata w magnez ,

, Witamina C: świeże owoce i warzywa, szczególnie cytrusy, papryka, natka pietruszki.

Nowe podejście do leczenia bólu

Specjaliści apelują, by osoby zmagające się z przewlekłym bólem nie ograniczały się jedynie do badań obrazowych, takich jak RTG czy rezonans magnetyczny. Warto regularnie kontrolować poziom witamin i minerałów we krwi. Uzupełnienie niedoborów może nie tylko poprawić komfort życia, ale także zmniejszyć zapotrzebowanie na środki przeciwbólowe, w tym te najbardziej ryzykowne, jak opioidy. Naukowcy zwracają uwagę, że każdy organizm jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Standardowe normy nie zawsze sprawdzają się u wszystkich, dlatego tak ważna jest konsultacja z lekarzem i dopasowanie diety do własnych potrzeb.