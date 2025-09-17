Nowe badania wskazują, że osoby cierpiące na przewlekły ból często mają niedobory kluczowych witamin i minerałów. Jakie składniki warto uzupełnić i w jakich produktach je znaleźć?
Przewlekły ból to problem, z którym zmaga się coraz więcej osób. Leki przeciwbólowe nie zawsze przynoszą oczekiwaną ulgę. Najnowsze badania przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych sugerują, że przyczyną utrzymującego się bólu mogą być niedobory konkretnych składników odżywczych. Ich wyniki ukazały się na łamach pisma "Pain Practice".
Naukowcy z University of Arizona przeanalizowali tysiące parametrów krwi zarówno u osób zdrowych, jak i tych cierpiących na różne rodzaje bólu. Zbadali poziom mikroelementów w surowicy u osób z przewlekłym bólem i podzielili je na osoby z bólem umiarkowanym oraz bólem silnym. Pogrupowali też uczestników badania według pochodzenia czy płci. Wyniki pokazały, że osoby z przewlekłym bólem znacznie częściej mają niedobory takich mikroelementów jak witamina D, witamina B12, kwas foliowy (witamina B9), magnez oraz witamina C. Badanie wykazało, że szczególnie u osób z silnym bólem występuje niedobór kilku składników jednocześnie. Najczęściej brakuje:
- Witaminy D - jej niedobór stwierdzono u większości badanych z przewlekłym bólem,
- Witaminy B12 - szczególnie ważna dla prawidłowego funkcjonowania układu nerwowego,
- Kwasu foliowego (witaminy B9) - niezbędny dla regeneracji komórek,
- Magnezu - wpływa na pracę mięśni i układu nerwowego,
- Witaminy C (kwasu askorbinowego) - jej niedobór częściej dotyczy mężczyzn z przewlekłym bólem.
Co ciekawe, u Azjatek z silnym bólem zaobserwowano wyjątkowo wysoki poziom witaminy B12, co pokazuje, że potrzeby organizmu mogą się różnić w zależności od pochodzenia i stylu życia.
Eksperci podkreślają, że w wielu przypadkach wystarczy prosta zmiana diety, by poprawić samopoczucie i zmniejszyć dolegliwości bólowe. Oto produkty, które warto włączyć do codziennego jadłospisu:
- Witamina D: tłuste ryby morskie (łosoś, śledź, makrela), a w razie potrzeby suplementacja pod kontrolą lekarza,
- Kwas foliowy (B9): zielone warzywa liściaste, takie jak szpinak, jarmuż, roszponka czy rukola,
- Witamina B12: mięso, ryby, jaja, produkty mleczne; osoby na diecie wegańskiej powinny rozważyć suplementację,
- Magnez: produkty pełnoziarniste, rośliny strączkowe, orzechy, nasiona, zielone warzywa, woda mineralna bogata w magnez,
- Witamina C: świeże owoce i warzywa, szczególnie cytrusy, papryka, natka pietruszki.
Specjaliści apelują, by osoby zmagające się z przewlekłym bólem nie ograniczały się jedynie do badań obrazowych, takich jak RTG czy rezonans magnetyczny. Warto regularnie kontrolować poziom witamin i minerałów we krwi. Uzupełnienie niedoborów może nie tylko poprawić komfort życia, ale także zmniejszyć zapotrzebowanie na środki przeciwbólowe, w tym te najbardziej ryzykowne, jak opioidy. Naukowcy zwracają uwagę, że każdy organizm jest inny i wymaga indywidualnego podejścia. Standardowe normy nie zawsze sprawdzają się u wszystkich, dlatego tak ważna jest konsultacja z lekarzem i dopasowanie diety do własnych potrzeb.