Naukowcy zidentyfikowali aż 37 białek we krwi stulatków, które mogą hamować procesy starzenia i zapewniać niezwykłą odporność na choroby. Wyniki przełomowego badania, opublikowane w naukowym pod tytułem "Aging Cell", rzucają nowe światło na tajemnice długowieczności i otwierają drogę do potencjalnych terapii spowalniających starzenie.

Rewolucja w badaniach nad starzeniem: 37 białek, które zatrzymują czas

Naukowcy odkryli, że stulatkowie mają unikalny zestaw 37 białek w krwi, które działają jak u młodszych dorosłych.

Te białka wspierają układ odpornościowy, metabolizm, chronią przed stresem oksydacyjnym i pomagają utrzymać zdrowie tkanek i układu nerwowego.

Stulatkowie mają niższy poziom stresu oksydacyjnego i lepszą regulację metabolizmu tłuszczów i cukrów niż osoby około 80 lat.

Dlaczego niektórzy ludzie przekraczają magiczną granicę 100 lat, ciesząc się przy tym dobrym zdrowiem? Najnowsze badania szwajcarskich naukowców przynoszą odpowiedź na to pytanie.

Analiza próbek krwi od osób w różnym wieku ujawniła, że stulatkowie posiadają unikalny zestaw białek, które wykazują niezwykłą aktywność, przypominającą młodszych dorosłych.

W ramach projektu SWISS100 przebadano 134 osoby w trzech grupach wiekowych: 39 stulatków (średnia wieku 101 lat), 55 osób około 86 lat oraz 40 zdrowych dorosłych w wieku od 30 do 60 lat. Badacze przeanalizowali ponad 700 białek w surowicy krwi, skupiając się na tych związanych z odpornością, metabolizmem oraz reakcją zapalną.

37 białek młodości - klucz do zdrowego starzenia

Szczególną uwagę naukowców zwróciła grupa 37 białek, których profile u stulatków były bliższe tym z najmłodszej grupy niż z grupy osób w wieku około 80 lat. Jak podkreśla jeden z autorów badania, Flavien Delhaes, u naszych stulatków profile tych 37 białek są bliższe tym z najmłodszej grupy niż tym z osób w wieku około 80 lat.

Białka te odgrywają kluczową rolę w regulacji układu odpornościowego, ochronie komórek przed stresem oksydacyjnym, metabolizmie energii i cukrów, a także w utrzymaniu stabilności tkanki łącznej i przekazywaniu sygnałów w układzie nerwowym. To właśnie te procesy bezpośrednio wpływają na ryzyko rozwoju cukrzycy, chorób sercowo-naczyniowych oraz neurodegeneracyjnych.

Stulatkowie a stres oksydacyjny - zaskakujące wnioski

Jednym z najbardziej zaskakujących odkryć było to, że u stulatków zaobserwowano znacznie niższe wartości markerów stresu oksydacyjnego niż u osób około 80. roku życia. Stres oksydacyjny to proces, w którym powstają wolne rodniki uszkadzające komórki i przyspieszające starzenie. Tymczasem stulatkowie wytwarzają mniej szkodliwych rodników i nie muszą produkować tyle białek ochronnych.

Jak wyjaśnia Karl-Heinz Krause, jeden z autorów badania:

Cytat Stulatkowie mają znacznie niższe wartości stresu oksydacyjnego. Dlatego muszą wytwarzać mniej antyoksydacyjnych białek, aby się chronić.

Stabilny metabolizm i sprawna tkanka łączna

Wyniki badania wykazały również, że stulatkowie lepiej regulują metabolizm tłuszczów i cukrów. Przykładem jest aktywność enzymu DPP-4, który rozkłada hormon GLP-1, wpływający na produkcję insuliny. U stulatków poziom tego enzymu wzrasta znacznie wolniej z wiekiem, co może chronić przed hiperinsulinemią i zespołem metabolicznym.

Kolejną różnicą była stabilność tkanki łącznej. U stulatków białka odpowiedzialne za jej stan przypominają te z młodszego organizmu, co może przyczyniać się do utrzymania sprawności narządów przez dłuższy czas.

Niższe stany zapalne i mocniejszy układ odpornościowy

Badacze zauważyli również, że u stulatków występują niższe poziomy markerów zapalnych, takich jak interleukina-1 alfa. Przewlekłe stany zapalne są jednym z głównych czynników rozwoju chorób wieku podeszłego, dlatego stabilniejszy układ odpornościowy może być jednym z filarów długowieczności.

Geny to nie wszystko - styl życia ma znaczenie

Choć geny odgrywają pewną rolę w procesie starzenia, naukowcy podkreślają, że odpowiadają one jedynie za około 25 procent długowieczności.

Znacznie większe znaczenie mają styl życia i środowisko. Regularna aktywność fizyczna, zrównoważona dieta oraz stabilne kontakty społeczne to czynniki, które według autorów badania mają bezpośredni wpływ na kluczowe mechanizmy ochronne organizmu.

Co ciekawe, nawet drobne codzienne nawyki, takie jak zjedzenie owocu rano, mogą obniżać stres oksydacyjny i wspierać zdrowe starzenie się.