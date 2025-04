W USA przeprowadzono eksperyment, którego uczestnicy twierdzą, że zobaczyli kolor, jakiego ludzkie oko nigdy wcześniej nie dostrzegło. Ten niezwykły odcień, nazwany przez naukowców "olo", jest opisywany jako mieszanka niebieskiego i zielonego, ale o intensywności daleko wykraczającej poza znane spektrum.

Naukowcy przeprowadzili badanie, w którym stymulowali komórki oka.

Uczestnicy zaobserwowali intensywny kolor, który nie występuje naturalnie. Nazwali go olo.

Odkrycie budzi sceptycyzm, ale może mieć zastosowanie w badaniach nad daltonizmem.

Eksperyment opublikowany w piątek w czasopiśmie "Science Advances", polegał na skierowaniu impulsów laserowych do oczu uczestników, co pozwoliło na stymulację określonych komórek w siatkówce. Profesor Ren Ng z Uniwersytetu Kalifornijskiego, współautor badania, opisał olo jako kolor "bardziej nasycony niż jakikolwiek inny, który można zobaczyć w rzeczywistym świecie".

Powiedzmy, że przez całe życie widzisz tylko różowy, a potem pewnego dnia idziesz do biura i ktoś ma na sobie koszulę, i to jest najbardziej intensywny różowy, jaki kiedykolwiek widziałeś, więc mówią, że to nowy kolor, i nazywają go czerwonym - tłumaczył profesor cytowany przez BBC.

Na czym polegał eksperyment?

W eksperymencie wzięło udział pięciu uczestników - w tym sam prof. Ng - żaden z nich nie posiadał zaburzeń w widzeniu kolorów. Podczas badania użyto urządzenia o nazwie Oz, składającego się z luster, laserów i urządzeń optycznych, które pozwoliło na precyzyjne stymulowanie komórek stożkowych w siatkówce, odpowiedzialnych za postrzeganie kolorów.

W oku znajdują się trzy rodzaje komórek stożkowych - S, L i M - z których każda jest wrażliwa na różne długości fal niebieskiego, czerwonego i zielonego światła. Zgodnie z artykułem opisującym eksperyment, w normalnym widzeniu "jakiekolwiek światło, które stymuluje komórkę stożkową M, musi również stymulować sąsiednie komórki L i/lub S", ponieważ ich funkcje się pokrywają.

Jednak w badaniu laser stymulował tylko komórki M, "co w zasadzie wysyłałoby sygnał kolorystyczny do mózgu, który nigdy nie występuje w naturalnym widzeniu" - stwierdzono w artykule. Oznacza to, że kolor olo nie może być dostrzegany przez ludzkie oko w rzeczywistym świecie bez pomocy specyficznej stymulacji.

Aby zweryfikować kolor zaobserwowany podczas eksperymentu, każdy uczestnik dostosował go za pomocą regulowanego pokrętła kolorów. Wszyscy uczestnicy sklasyfikowali olo, jako mieszankę zielonej i niebieskiej barwy.

Olo to jednak "kwestia sporna"

Choć wyniki badania są obiecujące, niektórzy eksperci podchodzą do nich z pewnym sceptycyzmem. Prof. John Barbur z Uniwersytetu Londyńskiego, zajmujący się wzrokiem, który nie był zaangażowany w badanie, zauważył, że odkrycie nowego koloru może być "kwestią interpretacji".

Wyjaśnił, że podobne efekty mogą wynikać ze zmian w wrażliwości komórek stożkowych, co niekoniecznie oznacza odkrycie nowego koloru.

Mimo tych zastrzeżeń prof. Ng i jego zespół są pełni nadziei, że ich odkrycie może przyczynić się do dalszych badań nad daltonizmem, oferując nowe perspektywy na postrzeganie kolorów przez osoby z tym zaburzeniem.