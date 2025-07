Naukowcy z Uniwersytetu Cambridge znaleźli na starożytnym egipskim grobowcu odcisk dłoni sprzed 4000 lat - informuje BBC. "Kompletny odcisk dłoni, datowany na lata 2055-1650 p.n.e., jest rzadkim i ekscytującym znaleziskiem" - powiedziała starsza egiptolog z Muzeum Fitzwilliam Helen Strudwick.

4000-letni starożytny egipski odcisk dłoni odkryty w "domu duszy” w Fitzwilliam Museum w Cambridge / Joe Giddens/Press Association/East News / East News

Ten niezwykłe rzadki okaz będzie można podziwiać na wystawie "Made in Ancient Egypt" w Muzuem Filtzwilliam w Cambrigde. Ta zostanie otwarta 3 października 2025 roku.

Rzadkie znalezisko brytyjskich naukowców. Może liczyć nawet 4000 lat

Strudwick jest pod ogromnym wrażeniem odkrycia naukowców z Uniwersytetu w Cambridge. W udzielonym stacji BBC komentarzu podkreśliła, że "datowany na lata 2055-1650 p.n.e. odcisk dłoni jest rzadkim i ekscytującym znaleziskiem".

Nigdy wcześniej nie widziałem tak kompletnego odcisku dłoni na przedmiocie egipskim. Zauważyliśmy ślady odcisków palców pozostawione na mokrym lakierze lub na trumnie w dekoracji, ale znalezienie kompletnego odcisku dłoni pod tym domem dusz jest rzadkim i ekscytującym doświadczeniem - stwierdziła.

Oceniła, że znalezisko jest pozostałością "po twórcy, który dotknął gliny, zanim ona wyschła".

Historie egipskich władców, takich jak choćby Tutanchamon, cieszą się sporym zainteresowaniem. Często jednak pomija się kwestię samych twórców artefaktów. Wystawa "Made in Ancient Egypt" ma na celu pokazanie, kim byli ci ludzie, co o sobie myśleli, a także co inni Egipcjanie o nich myśleli.

BBC podkreśla, że w opinii badaczy odcisk dłoni najprawdopodobniej został wykonany, gdy ktoś - być może garncarz - wyniósł domek z warsztatu, aby wysechł przed wypaleniem w piecu.