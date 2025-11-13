Regularna, umiarkowana aktywność fizyczna, taka jak codzienne wykonywanie trzech tysięcy kroków, może znacząco spowolnić postęp choroby Alzheimera - wynika z najnowszych badań opublikowanych w prestiżowym czasopiśmie naukowym "Nature Medicine". Odkrycie to rzuca nowe światło na rolę ruchu w profilaktyce i przebiegu tej poważnej choroby neurodegeneracyjnej.

Codzienne wykonywanie 3-5 tysięcy kroków może spowolnić akumulację białka tau w mózgu, związanego z rozwojem alzheimera.

Aktywność fizyczna wiąże się z wolniejszym spadkiem funkcji poznawczych nawet o 40-54 proc. w porównaniu z osobami nieaktywnymi.

Regularność aktywności fizycznej jest ważniejsza niż intensywność czy liczba kroków.

Zespół naukowców z Uniwersytetu Harvarda przeanalizował aktywność fizyczną 296 osób w wieku od 50 do 90 lat. U większości uczestników wykonano obrazowanie mózgu w celu określenia wyjściowego poziomu nieprawidłowo sfałdowanych białek tau i beta-amyloidu, których skupiska uważa się za przyczynę choroby Alzheimera.

Badani przez tydzień nosili urządzenia mierzące liczbę kroków, a następnie byli obserwowani przez okres od trzech do czternastu lat. W tym czasie regularnie wykonywano im badania mózgu oraz testy funkcji poznawczych.

Chodzenie spowalnia akumulację białka tau

Badacze odkryli, że osoby wykonujące od trzech do pięciu tysięcy kroków dziennie wykazywały wolniejsze tempo gromadzenia się nieprawidłowo sfałdowanego białka tau w mózgu. To właśnie tau jest silnie związane z rozwojem objawów alzheimera. Co ciekawe, aktywność fizyczna nie wpływała na poziom innego białka związanego z chorobą - beta-amyloidu.

Wyniki pokazały, że osoby aktywne fizycznie doświadczały nawet o 40 proc. wolniejszego spadku funkcji poznawczych w ciągu dziewięciu lat obserwacji. U tych, którzy wykonywali od 5 do 7,5 tysiąca kroków dziennie, tempo pogorszenia funkcji poznawczych spadało aż o 54 proc. Jednak przekroczenie tej liczby nie przynosiło już dodatkowych korzyści.

Regularność ważniejsza niż intensywność

Naukowcy podkreślają, że nie tylko liczba kroków, ale przede wszystkim regularność aktywności fizycznej odgrywa kluczową rolę w ochronie mózgu. Ćwiczenia mogą zmniejszać stan zapalny, poprawiać przepływ krwi i zwiększać poziom hormonów ochronnych w mózgu.

Autorzy badania zaznaczają, że choć wyniki są obiecujące, nie dowodzą jednoznacznie, że chodzenie spowalnia rozwój alzheimera. Konieczne są dalsze badania, które pozwolą oddzielić wpływ ruchu od innych zmiennych.