Naukowcy z University of Massachusetts w Amherst ogłaszają: ​Kobiety zaszczepione na Covid-19 przekazują przeciwciała przeciw SARS-CoV-2 swoim dzieciom podczas karmienia piersią.

Szczepionka przeciw Covid-19 / PAP/EPA

W ten sposób maluchy potencjalnie nabywają biernej odporności przeciwko koronawirusowi. Tak wynika z pracy, którą publikuje pismo "Obstetrics & Gynecology".

Do takich wniosków doszli naukowcy z University of Massachusetts w Amherst (USA), którzy przeprowadzili badania w grupie 30 kobiet karmiących piersią. Większość z nich stanowiły pracownice służby zdrowia.

Badania karmiących matek

W okresie od stycznia do kwietnia 2021 r. kobiety zaszczepiono na Covid-19 szczepionką mRNA. Pobierano od nich trzykrotnie próbki mleka - przez zaszczepieniem się, dwa-trzy tygodnie po pierwszej dawce szczepionki oraz trzy tygodnie po drugiej dawce. Panie oddały też próbki krwi (na bibułę) do badań - 19 dni po pierwszej dawce i 21 dni po pierwszej dawce. Od dzieci kobiet pobierano próbki kału 21 dni po zaszczepieniu matki drugą dawką.

Za kontrolę posłużyły zebrane w okresie przed pandemią próbki mleka kobiecego, próbki krwi kobiet karmiących oraz próbki kału noworodków. W próbkach sprawdzano obecność specyficznych przeciwciał (immunoglobulin klasy A - IgA oraz immunoglobulin klasy G - IgG) przeciwko domenie RBD białka S koronawirusa.

Okazało się, że obecne w mleku kobiet przeciwciała były w stanie neutralizować cztery różne warianty koronawirusa SARS-CoV-2, tj. D614G (wariant, który stał się dominujący na świecie do czerwca 2020 r.), alfa (B.1.1.7), beta (B.1.351) oraz gamma (P.1). Odnotowano też w próbkach mleka wzrost poziomu jednej z najważniejszych cytokin o działaniu przeciwwirusowym, tj. interferonu gamma. Przeciwciała anty-RBD klasy A oraz klasy G wykryto odpowiednio w próbkach kału 33 proc. dzieci oraz 30 proc. dzieci. Poziom przeciwciał był wyższy u dzieci tych mam, które doświadczyły silniejszych działań niepożądanych szczepionki.

- Złe samopoczucie kobiet po zaszczepieniu wiązało się z wyższym poziomem przeciwciał w kale noworodka - zaznacza współautorka pracy prof. Kathleen Arcaro. Jej zdaniem badanie jej zespołu wskazuje na korzyści szczepienia się na Covid-19 w okresie ciąży czy podczas karmienia piersią.

Pierwsze takie badanie

Główny autor pracy Vignesh Narayanaswamy podkreśla, że jest to pierwsze badanie, które wykazało obecność przeciwciał przeciw SARS-CoV-2 w próbkach kału dzieci zaszczepionych mam. Co ważne, były one wykrywane niezależnie od wieku karmionego dziecka - u maluchów od 1,5 miesiąca życia do 23 miesiąca życia.

To naprawdę ważne, ponieważ kobiety chcą wiedzieć, czy ich dzieci mają te przeciwciała, a nasze badanie wykazało, że przeciwciała są przekazywane w mleku matki. Dostarczenie tych silnych dowodów stanowi motywację dla kobiet, by kontynuować karmienie piersią po otrzymaniu szczepionki - podsumowuje Narayanaswamy.