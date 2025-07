Zaskakujące odkrycie ekologów na Barbadosie: w marcu, na terenie lasu pierwotnego, zauważono długiego na 10 cm i cienkiego jak spaghetti węża nitkowatego - najmniejszego węża na świecie. Dwie dekady temu uznano go za gatunek wymarły.

Myślano, że to gatunek wymarły. Najmniejszy wąż świata odnaleziony (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Wąż nitkowaty, najmniejszy wąż na świecie, od 20 lat był uznawany za gatunek wymarły, niedawno ponownie zaobserwowano go na Barbadosie.

Ekolodzy z organizacji Re:wild znaleźli go po ponad rocznych poszukiwaniach na terenie lasu pierwotnego.

Jak poinformował w czwartek brytyjski dziennik "Guardian", powołując się na resort środowiska Barbadosu, wąż nitkowaty (Tetracheilostoma carlae) dotychczas znajdował się na światowej liście 4800 gatunków grzybów, roślin i zwierząt, które zostały bezpowrotnie utracone dla nauki. Opisuje się go jako gatunek endemiczny.

Jednak nie wymarł

Ekolodzy z organizacji chroniącej przyrodę Re:wild znaleźli węża w marcu, na terenie lasu pierwotnego. Ich poszukiwania trwały ponad rok. Znaleziony osobnik został przewieziony do Uniwersytetu Indii Zachodnich, gdzie naukowcy przeprowadzili badania. Potwierdzili oni, że jest to wąż nitkowaty, na podstawie charakterystycznej bladej, pomarańczowej linii biegnącej przez ciało, i łusce na nosie.

Wąż nitkowaty na ćwierćdolarówce (zdjęcie z 2010 r.) / DB Blair Hedges / PAP/DPA

Problemy z rozmnażaniem gatunku

Pracownik resortu środowiska Barbadosu Connor Blades powiedział mediom, że populacja węży nitkowatych nie jest zbyt duża, co jego zdaniem oznacza spore trudności w znajdowaniu partnerów oraz rozmnażaniu się tego gatunku. W przeciwieństwie do niektórych gadów, które mogą rozmnażać się bez kopulacji, wąż nitkowaty rozmnaża się płciowo i składa tylko jedno jajo na raz, co utrudnia odtworzenie gatunku.

Problemem jest też fakt, że siedlisko gadów ulega degradacji. Lasy, w których żyje wąż, zostały wykarczowane w ciągu ostatnich pięciu wieków. Szacuje się, że tereny leśne we wschodniej części archipelagu karaibskiego, na którym leży Barbados, zajmują ok. 5 proc. powierzchni.

Widziano go zaledwie kilka razy

Wąż nitkowaty po raz pierwszy został udokumentowany w 1889 r. na wyspie Barbados. Od tego czasu potwierdzono zaledwie kilka jego obserwacji w naturalnym środowisku.