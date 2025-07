Szef lokalnej agencji zarządzania kryzysowego podkreślił, że to pierwszy przypadek połknięcia człowieka przez pytona w tej części wyspy. Zaznaczył jednak, że te węże są częstym widokiem we wsi, zwłaszcza w porze deszczowej, kiedy atakują zwierzęta gospodarskie. Mieszkańcy są zszokowani i zaniepokojeni tym, co się wydarzyło.

Nie pierwszy taki incydent w Indonezji

Choć sytuacja jest nietypowa, podobne przypadki miały już miejsce w Indonezji. W 2017 roku na tej samej wyspie Sulawesi odnaleziono ciało 25-letniego rolnika w brzuchu 7-metrowego pytona. Wąż został wówczas zauważony, gdy niezgrabnie wił się z powodu połknięcia dużej ofiary.