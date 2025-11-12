Australijscy naukowcy odkryli nowy gatunek pszczoły z charakterystycznymi małymi rogami - Megachile lucifer. Został on znaleziony podczas obserwacji rzadkiego dzikiego kwiatu rosnącego wyłącznie w paśmie górskim Bremer Ranges w regionie Goldfields w Australii Zachodniej, około 470 km na wschód od Perth.

  • Nazwa "Lucifer" została zainspirowana serialem Netfliksa - badaczka dr Kit Prendergast oglądała akurat serial o tym samym tytule.
  • Odkrycie miało miejsce w paśmie Bremer Ranges w Australii Zachodniej - tym samym, gdzie rośnie rzadki, zagrożony gatunek dzikiego kwiatu.
  • Naukowcy apelują o objęcie tego obszaru formalną ochroną, by zapobiec utracie nowych i zagrożonych gatunków.
Charakterystyczne "rogi" występują jedynie u samic pszczoły z gatunku Megachile lucifer i mogą służyć do zbierania pyłku lub nektaru, a także pozyskiwania materiałów do budowy gniazd, m.in. żywicy.

Badaczka Dr Kit Prendergast z Curtin University przyznaje, że inspiracją do nadania nazwy nowemu gatunkowi był... serial Netfliksa.

Samica miała niesamowite małe rogi na głowie - mówi BBC Prendergast. Kiedy opisywałam nowy gatunek, oglądałam akurat serial "Lucifer" i nazwa po prostu idealnie mi pasowała. Jestem też wielką fanką tej postaci z Netfliksa, więc decyzja była oczywista.

Nazwa Lucifer po łacinie znaczy "niosący światło" i ma również symboliczne znaczenie.

To również nawiązanie do potrzeby lepszej ochrony rodzimych gatunków pszczół i pełnego zrozumienia, w jaki sposób zapylane są zagrożone rośliny - dodaje.

Naukowcy apelują o ochronę obszaru

Odkrycie opisano w czasopiśmie "Journal of Hymenoptera Research". Autorzy raportu apelują o objęcie ochroną obszaru, na którym znaleziono nowy gatunek pszczoły i rzadkie dzikie kwiaty. 

Ponieważ nowy gatunek został znaleziony na tym samym niewielkim obszarze, co zagrożony gatunek dzikiego kwiatu, oba mogą być narażone na wyginięcie i zmiany klimatyczne - tłumaczy Prendergast.

Podkreśla również, że wiele przedsiębiorstw górniczych nie uwzględnia wpływu swojej działalności na środowisko i rodzime gatunki pszczół.

Możliwe, że umykają nam nieopisane dotąd gatunki - w tym takie, które odgrywają kluczową rolę w podtrzymywaniu zagrożonych roślin i ekosystemów. Jeśli nie wiemy, jakie rodzime pszczoły istnieją i od jakich roślin są zależne, ryzykujemy utratę jednych i drugich, zanim w ogóle zorientujemy się, że tam są - tłumaczy naukowczyni.